不准帶寵物進店！小狗被綁車門狂吠求救　影片瘋傳網民鬧爆虐畜

近期有小狗被綁車門狂吠影片在網上瘋傳！事發在新加坡，片中的小黑狗遭人用繩子綁在貨車車門旁，由於繩子太短，小黑狗被迫用後腿站立，前腿撐在車門上，並不斷向路過的途人狂吠，似是痛苦求救。據報起因是因店舖不准寵物入內，主人於是把狗綁在停車場，途人見狀不滿，質疑虐待動物，向當地防止虐待動物協會及動物與獸醫事務組舉報，當局正就事件展開調查。



小黑狗被綁在車門旁，由於繩子太短只能用2條後腿站立，不斷朝經過的途人狂吠。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發於5月26日下午1時許，有當地市民在大型家品店停車場，看到1隻被綁在貨車旁的小黑狗。由於綁住的繩子太短，小黑狗只能用2條後腿站立，不斷朝經過的人狂吠，看似是在痛苦求救。

據報起因是因店舖不准寵物入內，主人於是把狗綁在停車場。有看不過眼的網民立刻向停車場員工通報，希望找到主人，並指不能接狗主涉嫌虐待動物行為，認為這樣做對小狗非常危險，又強調如果狗主知道店內不允許攜帶寵物，就不應該帶小狗到來，而不是將牠綁在車旁了事。

這位網民亦向當地的防止虐待動物協會（SPCA）和動物與獸醫事務組（AVS）通報，而當局在當日下午3時到現場，但涉事貨車已離開。

案件轉交動物與獸醫事務組處理，當局正調查事件，強調動物與獸醫事務組不會容忍虐待動物行為。根據當地《動物與禽類法》，初犯者可被判最高1.5萬新元（約8.7萬港元）的罰款或18個月監禁，或兩者兼施。