暴雨天送貨錯了嗎？買家爆粗呻「床褥濕晒」　大罵：集運公司黐線

【紅雨／黃雨】天文台今日（6月14日）早上一度發出紅色暴雨警告訊號，多區受暴雨影響甚至出現水浸。有網民亦於大埔街坊群組發帖抱怨，指責集運公司於暴雨期間送貨，令其購買的床褥慘遭淋濕，更爆粗怒問「我張床褥濕X晒點用呀？」，並指集運公司不應在大雨時送貨。惟有不少網民反對相關言論，「落雨係話落就落，點同你預計？」、「落雨就唔送，落雨唔使食飯啊？」、「係鬧就鬧賣家包裝簡陋」。



有大埔街坊發帖抱怨，指責集運公司於暴雨期間送貨，令其購買的床褥慘遭淋濕。（「大埔人大埔谷」FB圖片）

該名網民今日（14日）在Facebook大埔街坊群組「大埔人大埔谷」發帖，表示「我張床褥濕X晒點用呀？」。他上傳照片，顯示大雨滂沱期間，大埔某集運點的貨物堆放室外，遭雨水淋濕。

雖然貨物有膠紙包裹，但最上方的床褥並非完全有膠紙覆蓋，不幸成為「重災區」，其外包裝已被雨水淋出大片水漬。不過由於有床褥遮擋，下方貨物尚算乾爽。樓主對此不滿，更大罵：「啲集運公司黐線，咁大雨就咪送貨啦！」

今早大埔坪朗村有村民報警求助，指有水湧入屋內。（林村居民Group Lam Tsuen Community/Kin Tsui圖片）

該帖文及照片引起網民關注，更被轉載至多個群組，有網民勸樓主不需過於憂慮，稱床褥外應該尚有膠膜保護，「正常入邊係會有個密封嘅膠套」、「入面應該仲有膠套包裝，唔使太驚，不過我都代表下面嘅貨主多謝你」。

另外，有不少網民都認為天氣變化難以預料，且不能怪罪於集運公司，並指出負責包裝的賣家也有一定責任，「落雨係話落就落，點同你預計？」、「點解係罵集運公司，而唔係罵賣家包裝不好、無膠套」、「係鬧就鬧賣家包裝簡陋」，也有人表示「落雨送又嘈唔送又嘈，速遞員都好辛苦隨時成身已經濕晒，你更加唔應該說粗口鬧」、「落雨就唔送，落雨唔使食飯啊？」、「咁你訂嘅時候唔睇埋天氣預測？」。

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