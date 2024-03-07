送貨撞車！老闆無關心兼說這句話　打工仔批無人性　網民：工傷啦

老闆與員工關係良好，才有助公司發展！不過有送貨司機在網上發文，稱日前工作期間與的士相撞，告知老闆時對方態度冷淡，只顧關心保險賠償及貨車損毁程度，又指或會要求他賠償損失，之後更說了1句話令樓主大為心寒。樓主對老闆的態度感到失望，批評對方無人性，但卻被網民指責天真，「大部份老細只會當員工係流動資產，打工不嬲都係講金唔講心」，亦有人建議「識玩一定工傷」，「休息期間修補自己心靈創傷」。



有送貨司機在工作期間與的士相撞，老闆沒有關心其傷勢，卻只顧着貨車損毀情況，故批狠老闆無人性。（《不可思議》劇照）

樓主在facebook專頁奴工處以「我做送貨司機，撞車後老細咁對我」為題發帖，指某日晚上駕駛時不幸和的士「有啲碰撞」，雙方事後都有報警。不過當他致電老闆告知事件時，對方第一時間居然只是關心貨車損毀情況，又指要看保險索償，若然有需要將會要求樓主賠償損失。

樓主對老闆沒有關心慰問感到失望，對方之後更要求他「慢慢揸車」繼續上班，又稱「如果架車無乜事，唔想浪費一千幾百搵人救你（樓主）」，因而不滿批評老闆「無人性」，自覺繼續為對方打工都沒有意思，故詢問他人意見：「如果員工有傷點樣？係咪要繼續開工？」

網民指上班不應對老闆或公司抱有感情，「老細只會當員工係流動資產，打工不嬲都係講金唔講心」。（《不懂撤嬌的女人》劇照）

許多網民指樓主天真，「大部份老細只會當員工係流動資產，佢唔係你屋企人，你亦都唔係佢屋企人，打工不嬲都係講金唔講心」、「你試吓你老闆突然間入咗院，或者交通意外出唔到糧，你打畀老闆咪又（係）第一時間關心佢幾時出到糧」、「有後路咪辭職，無就死死氣繼續做」。有留言則建議樓主可報工傷，並安慰「撞車最多扣300（元）人工」、「休息期間修補自己心靈創傷」。

有打工仔分享類似經歷，「我試過做嘢嘅時候劏開隻手指，好深，啲血係咁流，我老細係隔籬，見到第一句係叫我：『小心啲血唔好整污糟地方』」。不過亦有人質疑樓主理虧，「如果俾的士佬撞實會講明，『有啲碰撞』即係你撞人。你老細無追討叫你賠償，你都應該偷笑！」、「同老細講撞到人哋架車即係小事啦…老細講定點賠可能都係先保障自己」。

（FB「奴工處」）