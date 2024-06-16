銀包被拾獲交還　證件與$600現金原封不動　物主即做這件事積功德

失而復得固然開心，但自己高興之餘又能幫忙他人的話，更是好事成雙。最近1名女子在社交平台分享，指自己上周不小心遺失了銀包，後來竟獲好心人歸還，銀包內的證件和600元現金全部原封不動，讓她非常感動。女子最後決定將該份喜悅分享出去，以銀包內的現金購買飯票，協助有需要的人，其善舉引來大批網民讚好。



女子不小心遺失了銀包，後來竟獲好心人歸還，她最後決定將銀包內的現金購買飯票，協助有需要的人，其善舉引來大批網民讚好。（facebook圖片）

該女子在facebook群組發文，表示上周六（6月8日）外出時遺失銀包，本來非常擔心和害怕，想不到後來竟失而復得，拾獲銀包的人將其歸還，「好好彩入面有兩張身份證、兩張回鄉證同埋600現金全部齊全」。

原本以為已掉失600元的樓主，最後決定將該筆錢拿去「北河（明河）燒臘飯店」買飯票，「代你做一點功德，感謝」、「福氣是修回來的，感恩好人冇踢埋個銀包一邊或視而不見」。據樓主上傳的收據照片顯示，她一共花了616元，購買22張飯票。

不論是主動歸還銀包的好心人，還是買飯票的樓主，兩人的善舉均獲大批網民讚好，「兩位都是善心人」、「暖心暖意，好人幫好人，又幫了公公婆婆食飯，你們真好，願正能量傳承」、「好人好事，良性循環」。