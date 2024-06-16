父親節│弟弟寧陪女友不與爸爸吃飯　哥哥嬲爆　網民鬧：不孝子

爸爸辛勞整年，當年期望子女在父親節有所表示，惟有港男在網上發文大呻，指早前因父親節快到，便想與弟弟約爸爸到餐廳吃飯慶祝，惟弟弟竟表示要陪女友拍拖，故不願陪父親吃飯，讓樓主感到憤怒，直言「而家家庭革命緊，想問可以點拆？」。帖文引來不少網民議論，有人鬧樓主弟弟「有異性無人性」，也有人笑指弟弟可能用心良苦，「為咗出年可以以父親身份過父親節，今年父親節只可以陪女友」。



樓主想與弟弟約爸爸到餐廳吃飯慶祝父親節，惟弟弟竟表示要陪女友拍拖，故不願陪父親吃飯，讓樓主感到憤怒。（《脫皮爸爸》劇照）

早前有男網民在網上論壇發文求問，指因父親節快到，便想與弟弟約父親到餐廳「吃餐好的」作慶祝，「點知細佬而家話要陪女友拍拖行街，都唔陪老竇食飯」，讓他感到憤怒，更形容「依家家庭革命緊，想問可以點拆？」。

帖文一出即有不少網民留言，有人鬧爆樓主弟弟「有異性無人性」，「不孝子唔使理佢，佢會有報應」，有人建議「樓主自己約老竇食」、「最緊要樓主老竇有冇介意先？冇就算，有至諗」。

有網民笑指弟弟可能用心良苦，「為咗出年可以以父親身份過父親節，今年父親節只可以陪女友」。（《暖男爸爸》劇照）

有網民認為「生仔就無咗個仔……生女就多咗個半邊仔」，但有人不認用「我屋企就唔係，嫁咗嘅女，就真係好似潑咗出去嘅水一樣」。不過，有網民笑指弟弟可能用心良苦，「為咗出年可以以父親身份過父親節，今年父親節只可以陪女友」、「早日生粒孫仔老豆湊就皆大歡喜啦，三代同堂的喜悅」。