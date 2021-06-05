父親節│野蠻阿媽轉死性？突找阿仔商量買禮物送阿爸　原因超暖心

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-05 13:57

【父親節】家中父母各有不同性格，有網民透露媽媽「性格好野蠻」，形容多年來「真係得老豆先頂得順佢」。而每年母親節都要大肆慶祝，反觀父親節只會簡單去餐廳吃飯。惟今年媽媽竟一反常態，主動問樓主父親節應該送什麼禮物，事件令樓主深感震驚，因他從未見過媽媽送禮物給爸爸。追問之下，樓主得悉今年父親節原來是兩老相識40周年的浪漫日子，這個原因令樓主大感暖心。不過，有網民溫馨提醒，周年紀念是雙方的，笑言如果爸爸兩手空空，小心隨時家變。

樓主形容媽媽性格野蠻，一直以為她不着緊媽媽，怎料原來有浪漫一面。（《富貴迫人》劇照）

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網民「床下底種蕃薯」在香港討論區發文，表示平日屋企都由老媽子話事，笑言阿媽性格野蠻，爸爸不敢隨便頂撞。每逢父親節，他們都隨便找餐廳吃飯，不會特別慶祝；反而母親節則會食大餐兼送花，絕不怠慢。惟今年父親節臨近，阿媽竟然非常主動地問應該送什麼禮物給爸爸，令樓主大感驚訝。

按圖看樓主父母的浪漫故事▼▼▼

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不過網民卻非常心水清，溫馨提醒樓主周年紀念是雙方的，叫爸爸別大安旨意，「只有老母花心思，老豆冇準備……命案都有可能。記住，魔鬼在細節，小心行事，保平安」。

網民非常心水清，直言阿媽花心思老豆不可以沒準備，因為相識40周年是雙方的日子，笑稱今次真是魔鬼在細節。（電影《漫長的告別》劇照）

及後樓主再回覆網民，表示已找機會問爸爸是否記得今年「620」是什麼日子，大懵的爸爸果然無心裝載，「佢連父親節都唔記得，所以佢真係唔記得咗係佢同老媽子相識40周年」。樓主續指幸好及時提醒爸爸，相信到時他亦有所表示，「如果唔係家變都似」。

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