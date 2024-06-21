乘客電召85折的士　司機到埗按錶收費報警　下場絕了：放蛇上腦？

「八五折」的士問題常惹爭議。有乘客在電台節目表示，他早前用電召的士App（手機應用程式）叫「八五折」的士，到達目的地後司機竟要求按錶收取正價車資；即使他願意支付正價，司機仍指已報警不准他離開，並鎖上車門。然而警察到場後形勢大反轉，指乘客做法沒有問題，反問乘客是否要追究司機駕駛態度差。

事件引來網民熱議，有人質疑司機是否想自行「放蛇」捉「八五折」乘客卻碰壁，「現行法例的士司機主動同乘客講價錢係違法，但乘客主動同司機講價不是違法」、「低B無極限！」、「花式表演自殺」、「放蛇放上腦」；但也有人質疑事件真偽。

到底的士「折扣黨」是否違反法例？司機、乘客又是否要負上法律責任？大律師陸偉雄則指出，現行條例主要監管的士司機，客人即使支付較高或較低價錢亦不犯法。



「八五折」的士問題常惹爭議。（資料圖片）

該乘客日前於電台節目分享乘搭的士不快經歷。他表示，當日透過電召的士App叫「八五折」的士，本來相安無事，詎料到達目的地時，司機要求按錶收取正價車資。

商討後樓主願意按錶支付正價車資，並放下金錢，然而司機拒絕接收，更鎖上車門報警，不准他下車。他見狀報警反擊，指被的士司機「禁錮」。警察到場，向司機表示乘客做法無問題，又問乘客是否要控告的士司機駕駛態度差。

樓主指，早前用電召的士App（手機應用程式）叫「八五折」的士，到達目的地後司機竟要求按錶收取正價車資，他願意支付正價，司機仍然報警。（資料圖片）

事件引來網民熱議，質疑司機是否想自行「放蛇」捉「八五折」乘客卻碰壁，「現行法例的士司機主動同乘客講價錢係違法，但乘客主動同司機講價不是違法」、「點解到目的地先叫客畀正價？而唔係一上車就同客講要畀正價？因為你用不良手法誘使客人，想夾個客到目的地唔畀錢都唔得」、「花式表演自殺」、「低B無極限！」、「有生意就做啦，放蛇放上腦」。也有人質疑事件真偽，認為不宜「跟車太貼」。

大律師陸偉雄曾指出，現行條例主要監管的士司機，客人即使支付較高或較低價錢亦不犯法。（資料圖片）

到底的士「折扣黨」是否違反法例？司機、乘客又是否要負上法律責任？大律師陸偉雄曾指出，現行條例主要監管的士司機，客人即使支付較高或較低價錢亦不犯法，又指現實中或有不少情況司機、乘客同意下可「畀多啲或者少啲」，「例如找錢多少少、或者乘客帶不夠錢等，不會犯法」。

至於條例中訂明乘客要支付「合法車資」，陸偉雄表示，乘客如非故意逃避繳付車資，就不屬犯法。