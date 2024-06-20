驚見港女這樣穿着　內地女激讚：對港人肅然起敬　1句掀中港罵戰

【港女／內地女／特徵】內地及香港女生穿搭到底有何不同？有內地女於小紅書發文表示，其居於香港的60歲姑姑近日來探親，她看到姑姑衣着，大讚「氣質超級好」，直指「對香港人的打扮肅然起敬」。

帖文引來中港網民爭議，有人認同香港人穿搭好看，「有氣質的人穿什麼都好看」、「香港人比較自律」；但也有網民質疑是「矮化」及「歧視」內地，「真的港人做什麼你們都能吹起來」、「真沒看出香港好在哪裏」。面對兩地網民罵戰，樓主留言「打圓場」，強調「擁護一國兩制，統一中國方針」。



內地及香港女生穿搭到底有何不同？（資料圖片）

該內地女於小紅書以「對香港人的打扮肅然起敬」為題發文，指其居於香港的60歲姑姑回內地探親，她看到姑姑衣着大感震撼，「牛仔褲配白色波鞋，簡簡單單的一身，看着清爽乾淨，氣質超級好」。

樓主指，其居於香港的60歲姑姑回內地探親，她看到姑姑衣着大感震撼。（小紅書）

樓主又指，姑姑年輕時已相當時髦，「幾十年前穿的衣服放現在一點也不過時，現在老了反而穿的更簡單」，而對比其同樣年紀的婆婆，穿搭分別很大「我婆婆永遠都是穿着大媽國風連衣裙配健步鞋」。

樓主讚揚香港人衣着帖文，惹來中港網民爭議。（小紅書）

不過樓主讚揚香港人衣着帖文，惹來中港網民爭議。有人認同香港人穿搭好看，「我能理解妳說的，是氣質與穿搭渾然一體的舒服」、「有氣質的人穿什麼都好看」、「香港人比較自律」、「簡約風也很棒」。

但也有網民質疑是「矮化」及「歧視」內地，「真的港人做什麼你們都能吹起來」、「真沒看出香港好在哪裏」、「明明是普通得不得了的打扮，明明深圳滿大街都是這樣的人」、「所以國風連衣裙＋健步鞋有什麼問題嗎？」。

面對兩地網民罵戰，樓主留言「打圓場」。（資料圖片）

面對兩地網民罵戰，樓主留言「打圓場」，感嘆「沒想到隨手發的1個帖子，竟然引發兩岸對戰。還上升到歧視大陸的話題」。她表示，從小到大都覺得香港親戚對內地很好，「老一輩香港人愛國情懷比我們更深」，期望網民們「不要被一些不良風氣帶跑偏了，傷了港人的心」，又強調「擁護一國兩制，統一中國方針」。