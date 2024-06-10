內地客搭的士收附加費$573！車資總數$XXX呻被劏　網民拆解關鍵

的士「劏客」濫收車資問題備受關注，有內地男於小紅書發文表示，他趁端午節假期來港旅遊，乘搭的士由深圳灣口岸到香港國際機場，結果車資共600元，較正常約235元貴近兩倍，而單據上更列明「附加費」是573元。樓主向司機詢問原因，司機竟企圖搶走其手裏單據。樓主確認自己「被宰」（即被劏）後，即拍下車牌留證據報警，又向香港旅遊發展局（旅發局）投訴，期望警方及旅發局跟進。

帖文引來內地及香港網民熱議，「香港政府真的要好好整頓下的士業，簡直是這個城市的害群之馬」、「香港司機壞的很」、只有提高違法成本，才能有警示作用」。亦有網民指單據資料不齊全，質疑事件真偽，結果引來正反雙方激辯，更有人拆解「附加費」573元的原因。



有內地男於小紅書發文大呻在香港乘搭的士「被宰」。（小紅書）

該內地男上周五（6月7日）在小紅書以「端午假期從香港警局開始」為題發文，講述是次來港乘搭的士「被宰」不快經歷，感嘆「本應是1個假期第1日的愉快的清晨，卻被1張600元的的士車費搞壞了心情」。

樓主表示，當天早上從深圳灣口岸通關後想到香港國際機場，由於屯門路段擁堵，於是在紅色市區的士司機招呼下乘搭的士，而司機即時「打預防針」說因為堵車車資會比較高，他則回應「正常打錶計費就OK」。

樓主路線是深圳灣口岸經大欖、汀九、馬灣，再到機場路線，而因為司機異常地打「預防針」，他特別留意車內計費表和路線，發現司機把1個小腰包掛在檔把上，擋住大部份計費表，「現在回想才發覺那是有意為之」，事關到達目的地機場後，司機就指着計費表稱價格是600元，比收費表標示的價格高得多。

樓主拍下車牌留證。（小紅書）

根據運輸署「往來深圳灣口岸（港方口岸區）的士收費」資料，從深圳灣口岸到機場紅色市區的士車資大約235元，故600元的車資，相等於一般價格近三倍。樓主不虞有詐付款，但同時要求司機提供單據，發現單據上沒有標示里程數，於是詢問司機原因，惟司機用粵語糊弄，更企圖搶走其手裏單據，「此刻我已經肯定自己被宰了，立即拍下車牌留證」。

從樓主上載單據見到，單據上方司機及的士資料被撕走，上車與下車時間都是上午8時03分，總公里及收費公里都是0元，收費分鐘0.17分鐘，即大概是10.2秒，附加費則列明是573元，加上的士起標價27元，總計600元。

單據列明附加費是573元，加上的士起標價27元，總計600元。。（小紅書）

樓主事後到機場投訴辦公室（機場警局）報警，「警官很熱情的受理，並表示下次遇到這樣的情況不要付錢，直接999報警，同時也肯定了我拍照留證」。他又向旅發局投訴，「今天早上我被計程車宰的遭遇讓我憤怒又失望，同時我也相信香港政府會妥善處理，此事的後續進展我也會同步」。

樓主報警並向旅發局投訴。（小紅書）

樓主另分享今次4點體會，包括：

1）香港的服務行業的誠信度不僅落後於新加坡，還落後於大陸二三線城市

2）就算是打合法的士，也需要留意司機路線和計費表，尤其是當計費表有遮擋的時候

3）付費前先要小票，並且留意小票的里程，還有小票的資訊完整度。這次這張小票就沒有顯示駕駛證，車牌等資訊，這明顯也是司機有意為之

4）出現糾紛的時候，除了拍車牌，還可以把車內司機姓名拍下來，方便員警調查



帖文引來內地及香港網民熱議，「香港政府真的要好好整頓下的士業，簡直是這個城市的害群之馬」、「香港的士司機專宰大陸客由來巳久，可以的話盡量不好打的。乘巴士比較靠譜」、「香港司機壞的很」、「只有提高違法成本，才能有警示作用」、「張飛無車牌已經出蠱惑啦」、「現在搭的士常要看司機面色」。亦有網民關注單據上「附加費」列明573元，揶揄「正常，5百幾係無禮貌附加費」。

不過也有網民質疑真偽，「呢張假單，完全沒有行車路程，又冇行車時間，作故仔都作好啲啦」。惟隨即有大批網民反駁，「張單係撳完旗之後再特登開，所需時間 60秒 x 0.17 =10秒，個司機收咗600所以起錶27+573。張單無晒行程紀錄，要告佢就口同鼻拗，睇個官信邊個」、「不用懷疑，是真的」。