港鐵阿叔咁坐獨霸2個位！乘客想坐拒讓座　港男公審：成個嬴政咁

既然是付1個人車資，那有霸佔2個座位的道理？日前有港男搭乘港鐵時，不滿1名中年男子坐於2個座位之間的正中位置，變相令其他乘客未能就坐，同車不少人只好站立，即使之後有婦人上前示意想要就坐，對方仍無動於中，故圖文並茂公審對方，「幾有霸氣，成個嬴政（秦始皇）咁，一個人坐2個位」。有網民斥責對方舉動自私，「如果是我講完唔該，唔理佢縮唔縮，都會照坐！」，又笑言「可能痔瘡發作呢」。



有中年男士搭港鐵時，坐於2個座位之間的正中位置，令其他乘客未能就坐，被網民斥自私。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

該港男在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳照片，拍到1名手持環保袋、揹斜孭袋、穿藍色上衣的的中年男子，坐於2個座位的正中位置，1人霸佔2個座位，變相令其他乘客未能就坐。

當時列車正停靠月台，有乘客在上車，有乘客需要站立，樓主補充指，當時曾有婦人想坐下，但相中男子完全無反應讓座，看不過眼所以貼圖公審對方，並嘲諷稱「幾有霸氣，成個嬴政（秦始皇）咁，一個人坐2個位」。

許多網民批評該該男子行為自私，「如果是我講完唔該，唔理佢縮唔縮，都會照坐！」、「我就直頭連唔該都唔會同佢講，我只知道有位坐就坐落去，佢自己會郁」、「見得多啦！有日搭輕鐵，好有禮貌叫出邊（乘）客唔該借一借，女子講明話不會起身俾你入，衰到無人有」。有人疑惑「其實坐中間頂住個屁股舒服咩？」，他人笑稱「可能痔瘡發呢」、「既然係咁，有無同佢『猜皇帝』？」。

惟有人指樓主公審舉動多餘，「淨係識影相公審有X用？」。樓主反駁由於不知對方精神狀態，擔憂貿然上前理論會被襲擊，另外「都肯定（阿叔）係個蠻不講理嘅人，你覺得話佢，佢會唔會慚愧？ 而且佢好大機會會同你大吵大鬧，跟住順手俾人影埋掟上網當笑片咁睇。如果唔覺意郁埋手仲大鑊」。

（FB「香港突發事故報料區及討論區」）