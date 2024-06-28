悲慘童婚！72歲阿伯買12歲女童做新娘　結婚日警到場拉人銀碼曝光

童婚雖是文明社會所不容，但仍禁之不絕。巴基斯坦北部1名72歲老翁早前花50萬巴基斯坦盧比（約1.4萬港元），向1名男子買下其12歲女兒，然後強迫女童跟自己結婚。在婚禮當天，當地警方接獲線報，及時闖入現場，成功救出女童，並拘捕老翁和婚禮主持人，惟女童的父親在混亂中逃脫，警方正以《童婚限制法》等罪名追捕這名賣女的父親。



男子阿拉姆（Alam Syed）以50萬巴基斯坦盧比（約1.4萬港元）將12歲女兒賣給72歲老翁哈比卜（Habib Khan），其後哈比卜強迫女童結婚。示意圖，非涉事女童。（GettyImages）

綜合外媒報道，這宗令人齒冷的童婚案件發生於巴基斯坦開伯爾的普什圖省恰爾薩達縣，當地男子阿拉姆（Alam Syed）以50萬巴基斯坦盧比（約1.4萬港元）將12歲女兒賣給72歲老翁哈比卜（Habib Khan），其後哈比卜強迫女童結婚，並訂下了婚期。

當地警方接獲舉報後，於婚禮當日闖入現場，以《兒童保護法》拘捕「新郎」哈比卜及婚禮主持人尼卡（Nikah Khwan），將2人帶回警局，惟女童父親阿拉姆在混亂中成功脫逃。警方表示，3名涉案人士均干犯《童婚限制法》，強調很快便會將父親緝拿歸案，將他繩之以法。

巴基斯坦是全球童婚率最高的國家之一，當地經常發生女童被逼結婚事件。示意圖，非涉事女童。（GettyImages）

翻查資料，巴基斯坦是全球童婚率最高的國家之一，當地經常發生女童被逼結婚事件，曾有40歲男子強迫11歲女童結婚；另有50歲房東強迫年輕女孩結婚等惡劣事件。

（綜合）