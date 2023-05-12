發現男友持700萬台幣股票　女友逼婚兼要買樓分半業權　下場慘了

發現手機內藏的秘密，往往是情侶之間的最大考驗！有投資股票的台男在網上表示，自己有向女友提供手機密碼，豈料有天睡覺時，女友無聊開啟其手機查看，意外發現他持有價值700多萬新台幣（約175萬港元）的股票，生氣表示男友隱瞞資產，不但將消息告知家人，自此有意無意逼婚，甚至提出日後買樓要將一半業權登記在她的名下。樓主憤怒下決定分手，就算女友道歉也不回頭。網民紛紛祝賀樓主「分得好」、「千萬別心軟回頭，女友家庭的觀念有問題」。



女友知道樓主手機密碼，意外發現男友有價值700多萬新台幣（約175萬港元）的股票，2人關係生變。（Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，女友趁他睡覺時使用其手機，無聊打開其股票應用程式，意外發現他持有價值700多萬新台幣（約175萬港元）的股票，當時生氣表示男友隱瞞。樓主無奈答應女友之後帶她出國旅行，但「然後過沒多久她爸媽妹妹全都知道我（樓主）有700多萬新台幣的股票」。

樓主上周前往女友家中，其父母會一直刻意將話題帶到股票，例如「最近台積電跌很多喔」、「美股昨天又崩了」和「年輕人有投資是好事」，樓主生氣得一直斜眼瞪着女友，但她卻滿不在乎，令樓主感覺她似在炫耀她以後有700多萬新台幣。

女友不但將樓主持有股票的消息告知家人，而且有意無意逼婚，甚至揚言日後買樓要分一半業權，樓主終決定分手。（Getty Images）

有一日女友忽然說「爸媽覺得我（樓主）該買房子才安定」，還說要登記一半業權到她名下，更表示「一起也有一段時間，該談結婚了」。

最終2人爆發口角，樓主直接說「覺得觀念不合，不適合再走下去」，雖然女友道歉知錯，但樓主始終覺得2人關係回不去，「主要是信任感吧，當初給手機密碼也是基於尊重，讓對方安心」，目前他正在享受單身日子，但「也會好好思考，搞不好心軟回頭了」。

帖文引來網民討論，不少人祝賀樓主「分得好」、「千萬別心軟回頭，女友家庭的觀念有問題」，亦有網民直言「買樓首期是有了，但相信女方日後絕對不會幫忙分擔供樓」，更有過來人笑言曾騙前女友，不但輸掉所有股票，而且還欠債，「然後被分手了」。