女同事自爆向炮友上司逼婚失敗　打工仔被迫食花生怕遭報復想辭職

當你突然知道上司的秘密，應該怎麼辦？有打工仔日前發文，稱有位女同事日前在辦公室與上司爭吵過後，竟在食飯時突然大爆自己與上司是「炮友」關係，因坦白因沉船逼婚不成才會引起爭執。打工仔意外「被餵花生」，心中忐忑不安，生怕上司報復遂打算辭職，沒料竟有另一同事搶先遞信走人。



樓主表示女同事突然在吃飯期間爆料與上司是炮友關係，而且她更因沉船逼婚所以與上司爭執。樓主猝不及防被迫知道上司秘密，心感不安。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔在facebook專頁「奴工處」發文，稱其上司與某位女同事疑似有親密關係，兩人不但每日「前後腳」上班，又不時在工作期間調情，放工時間又會裝作要開會騙加班費，「佢哋嘈交仲要當住我哋面嘈，搞到我哋想扮唔知都唔得」。

樓主指，同事們都視兩人發展地下情，沒料到近日該女組員與上司爭吵過後，竟在午飯期間，背着上司失控自爆「同上司係炮友關係，話好想同佢結婚」，更稱上司只想要肉體關係，堅決不答應結婚要求。

在場的同事猝不及防得知秘密都心感不妙，樓主指上司是睚眥必報之人，平日已難相處，「之前有同事畀佢搞到要睇精神科」，認為如果上司得知他們知曉秘密，恐怕大禍臨頭。樓主本打算月尾辭職，但另一位同事更快手，在「大揭秘」的翌日已經遞辭職信兼補錢離職，「今朝行埋嚟同我講今日係佢last day，仲叫我好自為之」。

樓主指當日聽到猛料的同事們都心感不妙，怕會受到上司報復，考慮辭職。（《IT狗》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都覺得辦公室戀情本就是麻煩事，而上司與下屬的「地下炮友情」就更加惱人，「Office真係最忌呢啲」、「狡兔不吃窩邊草」、「貴圈真亂」，更有人懷疑辭職同事來頭並不簡單，「個辭職同事係咪都係同上司有路，知道原來仲有一條女，嬲得滯唔做」。

有人就覺得樓主等人突然「被迫食花生」，知道上司的秘密實在太可憐，建議他裝不知情，「老虎都繼續詐唔知咪得」、「做到嘢有成績都焗住忍佢，否則好快就畀公司炒硬」。