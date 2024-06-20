阿叔搭港鐵疑偷拍背心女！中學生拍片公審　1原因反被斥無用

公眾場所偷拍他人，如此行為實在不要得！有中學生搭乘港鐵時，目睹1名中年男士手持電話，將鏡頭對向另1名穿着貼身背心女士，加上其姆指置於圓形快門按鈕，其間電話曾閃爍1下，懷疑他正偷拍對方，故錄下影片發布網絡公審。

有網民批評男子行為，也有網民斥樓主未有即時為女士發聲，質疑貼出片段根本無補於事，「唔想多事都可以同個女仔講聲，而唔係好似你咁拍條片擺上嚟，當分享日常」、「又唔係影到男人個樣，叫人提防啲乜嘢？」。



有中學生於港鐵目睹中年男士手持電話，疑似偷拍前方背心女，但未敢上前指正，故在網上公開片段。（threads影片截圖）

有中學生在6月18日（周二）於 threads 帳號上傳影片，稱「啊伯，你喺度做緊咩」。影片見到，當時樓主身處極多人的港鐵車廂，其前方1名中年男子右手握緊扶手，左手則手持電話並打開相機，相機畫面清晰看見鏡頭對着前方穿貼身背心以及瑜伽褲女士。

該女士背向中年男子，而中年男子姆指置於圓形快門按鈕上，其間電話畫面閃爍1下，疑似已經拍下女士背影照片。不過樓主未敢直接上前指正，只好於網上貼出片段。

影片發布後，有人批評中年男士行為，但亦有不少網民指摘樓主未有見義勇為，「咁鐘意偷影人，又唔見你幫手」、「又唔係影到男人個樣，叫人提防啲乜嘢？」、「女仔可能無證據所以唔敢出聲，又驚X錯人費事上前對質，唔想多事都可以同個女仔講聲，等佢自行決定，而唔係好似你咁拍條片擺上嚟，當分享日常」、「或者同個女仔講有人影佢，叫佢行去另1個位企」。有留言指出樓主作為男生，只會事後公審為人有欠大體，「咁樣真係唔係幾夠風度」。

樓主之後回覆眾人批評，解釋他只是1名中學生，擔心當場指正對方會被抽後算賬，又嫌報警後續很麻煩。不過他強調，「如果個小姐需要段片，我一定會原片畀佢」。

執業大律師陸偉雄過往曾就公眾地方偷拍行為向《香港01》表示，任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪。（照片由受訪者提供）

執業大律師陸偉雄過往曾就公眾地方偷拍行為向《香港01》表示，任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法，「事後有否刪除相片也沒有影響，因為罪行已經發生」。

陸偉雄指出，事主可選擇要求偷拍者刪去相片，惟相片屬證明犯案行為證據，一旦刪去日後或難以定罪及追究。他建議市民若遇到類似情況應即時報警，因相關拍攝工具將被警方撿走作為證物，被拍下的相片及影片流出機會相對較微，同時亦能保留作為追究理據，屬更安全處理方法。

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