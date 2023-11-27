偷拍男出沒？港男稱行商場遭可疑男跟蹤偷拍　網民反指：你偷拍佢

沙田有偷拍男出沒？日前有沙田男街坊發帖及附上照片，表示於於區內大型商場時裝店逛街時，被1名男子持續跟蹤數分鐘，疑偷拍他，轉身查看對方卻假裝試帽，無奈指「唔知仲（有）幾多人俾佢偷影」，且對過往被偷拍人士的遭遇有相同感受，「終於明白俾人偷拍係會好驚同唔知點好」，故呼籲大眾若然遇見偷拍事件，定要勇敢發聲。

帖文卻引來網民熱議，有人認為只看照片看不出對方有偷拍，反指「我唔知佢有無偷拍你，但啲相證明咗你在偷拍他」，又「錯重點」關注到「男性偷拍男性」，笑言「佢有男言之隱」，又指樓主叫人勇於發聲，但質疑他有否當場質問對方。



有港男報稱被偷拍，但網民認為只看照片看不出對方有偷拍，反指「我唔知佢有無偷拍你，但啲相證明咗你在偷拍他」。示意圖。（資料圖片）

樓主在facebook沙田區群組發帖並上載3張照片，指上星期於沙田大型商場某店舖逛街時，被相中男子跟蹤數分鐘，且不停被偷拍。他本來沒有為意，但每次轉身都看見對方在其身後，才察覺異樣。樓主及後轉身，對方就假裝試帽，他稱「唔知仲（有）幾多人俾佢偷影」，又稱他當時很徬徨，「終於明白女士俾人偷拍係會好驚同唔知點好」，呼籲大眾若遇偷拍事件，定要幫忙發聲。

帖文惹來網民爭議，認為從樓主拍得的照片未能證明對方在偷拍，被嘲笑「佢偷拍你？」、「我唔知佢有無偷拍你，但啲相證明咗你在偷拍他」。有人則留意到樓主和疑似偷拍者皆為男性，「有時候緣份嘅嘢，真係話嚟就嚟」、「你又影返佢，相親相愛」。惟有人覺得不論男女，被偷拍都會感到困擾，斥「唔明點解可以攞嚟講笑」，有留言就分享被偷拍經歷，「有次我喺淘大去尿兜屙尿，突然有個男人行過嚟拎住手機影我碌X（男性生殖器官），我抬頭望佢佢即刻走咗出去」。

樓主稱想藉分享事件希望大眾不要因為個別事件，而忽視偷拍行為。示意圖。（資料圖片）

樓主補充，眾人覺得好笑可能因是次雙方皆為男生，加上不是被影裙底，所以他當時都沒有辦法，但就藉分享事件希望大眾不要因為個別事件，而忽視偷拍行為，令女士遇到偷拍都不敢支聲，如揶揄「你又唔係靚女邊有人影你」，亦盼片中男子若然看到帖文，能澄清他並無偷拍。

（FB群組）