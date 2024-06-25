校園欺凌！心痛女兒遭霸凌　男同學拒道歉　母怒摑少年2巴下場慘

校園欺凌固然不能容忍，但亦要循正確途經解決！台灣有母親因不忿女兒在校內被霸凌，於2023年相約涉事男生見面，要求對方向女兒道歉遭拒後，憤怒得當眾掌摑男生2巴掌。男生事後因傷報警，涉事母親則被拘捕。當地法院日前審理案件，指該母親雖知道對方是少年，仍決定動手，但乃念她事後承認罪行，加上體恤其家庭經濟狀況、犯罪動機、所受刺激等因素，依《成年人故意對少年犯傷害罪》，判處關押30天，不得以罰款替代刑期；全案可上訴。



台灣有母親因女兒遭霸凌，要求涉事同學道歉不果，當眾掌摑對方2巴掌，結果被提告。（GettyImages／示意圖）

綜合台灣媒體報道，事發於去年11月6日，台南48歲黃姓女子，認為女兒於校內被男同學小黎（化名）霸凌，加上對方到處散播不實言論，故相約男生到某廣場會面。黃婦當時曾要求男生向女兒道歉，不過遭拒絕，她深感不滿下，便當眾掌摑男生2巴掌以示教訓。

事後男生因被掌摑導致臉部挫傷，向警方報案提告。當地法院日前審理案件，檢控方認為黃婦不但干犯《刑法》的傷害罪，同時涉嫌《成年人故意對兒童犯傷害罪》，主張以兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑罰。

法官依《成年人故意對少年犯傷害罪》，判處女子關押30天。（GettyImages／示意圖）

審理案件法官認為，雖然涉案男生拒絕道歉，惟黃婦知道對方是少年的情況下仍然決定動手，但念在她事後坦承罪行、小黎輕微傷勢，加上體恤被告只有高中畢業學歷、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、所受刺激、生活狀況等因素，終依《成年人故意對少年犯傷害罪》，判處她被關押30天，並不得以罰款替代刑期，全案可上訴。

（綜合）