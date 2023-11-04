台網紅中學遭集體欺凌　被跟入廁所揶揄生殖器：害怕到不敢看他們

台灣百萬網紅鍾明軒2號出席台灣兒童福利聯盟文教基金會主辦、台灣太古可口可樂贊助的「2023我有我的霸免權！襪！我們不一樣」反欺凌記者會，替活動擔任反欺凌愛心大使。鍾明軒從小到大遇過無數的惡意攻擊，坦言現在已經刀槍不入，網友的負評早已傷不了他：「很多言論根本也傷不了我，我已經很習慣被罵，反而希望大家不要稱讚我，偶爾一次就好。」



鍾明軒對外表相當有自信，邊訪問邊笑說：「我覺得現在長得滿漂亮的，就連私下沒化妝都很美！」並擺出招牌表情，展現活潑的一面。他日前曾在社群要眾人別再稱讚他，應該要多來點負評，才能有成長的動力，「我就是那種，你越酸我，老娘越要證明自己的人。最近覺得這世界有點愛我，有點不習慣，所以請stop讚美這件事」。

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談到被欺凌的過往，言語上的已不計其數，鍾明軒回憶中學上廁所時，都會有一群人跟著他，揶揄他有無生殖器，為避免被關注，他已習慣躲進大號的廁所內解放，至今都無法在小便斗上廁所。鍾明軒承認當時害怕到不敢用正眼看他們，「我根本不知道他們的長相，可能幾個知道。後來有些人創立自己品牌，還來要我幫忙，怎麼可能幫」，之後鍾明軒都會把這些邀約請經紀人幫忙婉拒。

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鍾明軒的媽媽在10多年前過世，這對當年還年幼的他來說，無疑是很大的創傷。長大後，鍾明軒直言自己會把心裡傷口反覆拿出來修復，懂得如何讓傷口自癒，但前陣子適逢亡母冥誕，加上前陣子中秋節、過年又即將到來，難免讓他感傷，還是會有些情緒，不過他都會自己好好處理心情，不把負能量帶給大家。

而鍾明軒直言從沒想過要報復過往欺凌他的人，笑說：「我現在的存在，不就是個很華麗的報復嗎？還期待愛罵人的網友可以多一點新的用詞，不要只會說娘娘腔、娘砲，要加油喔！」

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