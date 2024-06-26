地鐵阿伯大聲向年輕人喊話　「讀書90%不可能成功的」　後續更狂

想發洩不滿也不應在公共場所。內地網絡瘋傳影片，有名阿伯乘地鐵時在車廂大聲喊話，當時車廂內年輕人眾多，他說「讀書90%是不可能成功的」，只有在清華、北大等名校畢業才有用，有乘客以手遮臉忍笑及拍片。拍片者透露，當時阿伯大聲和妻子批評大學生無用，有乘客覺得太嘈勸阻，結果雙方吵起來，阿伯和乘客大打出手，最後乘務員及輔警上車帶阿伯離開。有網民批評阿伯思想守舊，但也有人覺得他說的都是實話，「說的倒是沒啥問題，就是太大聲了」。



阿伯在地鐵車廂大聲講話，認為讀書不會成功，只有名牌大學畢業才有工作。（微博影片截圖）

內媒報道，廣東1名阿伯6月18日在廣州地鐵14號線車廂大聲喊話，網傳影片拍到，車廂坐着眾多年輕乘客，而身穿黑色長袖衫牛仔褲的阿伯坐在車門位置，大喊：「讀大學要讀985、211（內地一流大學）、清華北大，那出來後基本上是有工作的」、「考試的人那麼多，有那麼容易成功嗎？讀書90%是不可能成功的」，情緒相當激動，未知原因。有乘客以手遮臉忍笑並拍片，大部份人選擇無視阿伯。

拍片者透露，該名長者在車輛內大聲和妻子說話，批評現在的大學生「一點用都沒有」，如非名校畢業，學歷和高中畢業無異，只有清華北大博士畢業才有出路，才找到工作。後來有乘客認為阿伯太嘈，勸他別再騷擾其他乘客，雙方爭吵後甚至大打出手。地鐵職員到場了解，最後阿伯和妻子在職員和輔警陪同下把離開車廂。

有網民批評阿伯思想守舊，「脫離社會很久了」、「讀書可能不賺錢，但大概率不會變成這樣的老頭，無知者無畏，越是無知，越是口無遮攔」。不過，有網民認為阿話說話全是事實，「不讀書連好的工作都難找」、「道理別在大庭廣眾下說好不好」、「不是因為喊什麼內容被帶走的吧，是發神經長時間大聲喊叫騷擾到別人才被帶走」。

（綜合）