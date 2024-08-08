求職者技能滿分！人事部不滿「話人係KamL」　部門阿頭當眾大罵HR

面試是求職過程中重要一環，除了是讓公司揀選求職者，也是後者初步了解公司的第一步。不過，最近有1名任職部門主管的網民在社交平台Threads分享，指早前完成1名求職者的面試，他非常滿意對方的工作技能，無奈求職者在與公司人事部同事商談後，反投訴該同事沒有禮貌，讓樓主大感憤怒，不禁在公司當眾直斥HR同事，「人哋啲skill係全港top tier（最頂尖），你識就唔使做HR啦」，更罵到對方躲到洗手間大哭。



樓主在面試後非常滿意求職者的工作技能，並讓人事部同事與其見面，不料遭該同事質疑其請人的標準，求職者也投訴人事部沒有禮貌。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

樓主在Threads發文分享，表示過去慣常的招聘過程，均是樓主全權處理，而人事部只負責遵例發聘請通知，早前他與1名求職者面試，他非常滿意對方的工作技能，便讓人事部會見該名求職者。然而，相關人事部同事與求職者見面傾談後，「話人係KamL（意指某人行為奇怪），反問我點請人」，反過來質疑樓主。

除此之外，該名求職者也投訴人事部同事沒有禮貌，各種因素終讓樓主忍不住爆發，並當着所有同事面前怒斥對方，「人哋啲skill係全港top tier，你識就唔使做HR啦，話人KamL，Kam得過你連請人都俾Candidate（求職者）投訴冇禮貌？」，該同事後來到洗手間大哭。樓主在帖文詢問其他網民的意見，「老老實實，我係咪過份咗？」。

樓主大怒，並在公司當眾怒罵相關同事，「之後佢去咗toilet喊」。（《三十九》劇照）

不少網民留言回覆，認為許多公司的人事部員工總愛找麻煩，阻礙公司發展，「HR係阻住一間公司發展嘅部門之一」、「一啲都唔過份, HR要俾人開多啲波先知自己唔應該阻住地球轉，成日都覺得公司請唔到人, 有一大部份可能係人才但比HR filter（篩選）走咗」、「佢唔記得咗佢請人返嚟係做嘢，唔係請個口才好叻嘅人返嚟做棟篤笑」。

帖文後來被網民以「今朝同HR姐姐開拖 X到佢入廁所喊」為題轉載至連登討論區，同樣掀起網民熱烈討論，部份網民力撐事主的舉動，「做得幾好，請完你用得開心就得」，惟也有人指請人不能單看工作技能，「Top Tier返到嚟都可以乜都唔識做，利申：試過」。