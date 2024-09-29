遊港震驚！內地女力數「香港6大怪點」　掀中港網民爭議：是常識

【香港旅遊／小紅書】香港在內地旅客眼中，竟有這麼多奇怪地方？有內地女於小紅書發文列出「香港奇怪6大現象」，包括「私人空間意識強」、「說話好直接」等，問其他網民「你注意到了嗎？」。帖文引來內地及香港網民爭議，有人認同香港部份規矩的確奇怪，「真的有時候不理解」；但也有網民反駁「我相信這些不能叫作怪現像，是常識吧！」。



香港在內地旅客眼中，竟有這麼多奇怪地方？（資料圖片）

該內地女於小紅書製作影片，列出在內地人眼中的「香港6大奇怪現象」，包括「幾乎全民就業」、「私人空間意識強」、「在街上被警察檢查身份證」、「做明星其實是普通職業」、「說話好直接」，以及「不能龜速駕車」。

有內地女於小紅書製作影片，列出在內地人眼中的「香港6大奇怪現象」。（影片截圖）

第1怪：香港幾乎全民就業



樓主指出，香港幾乎全民就業，包括老人家，「在各行各業都可以見到老人家身影」。

第2怪：私人空間意識強



樓主表示，香港人的私人空間意識很強，「一般來說，朋友和親戚沒有提前打招呼，是不可以隨便去別人家」。

第2怪：私人空間意識強。（影片截圖）

第3怪：在街上被警察檢查身份證



樓主說，在香港走在街上，可能會被警察叫停檢查身份證，「其實是好正常，香港法律規定，出門一定要帶身份證，如沒帶身份證會被罰款」。

第3怪：在街上被警察檢查身份證。（影片截圖）

第4怪：做明星是普通職業



樓主形容，「在香港做明星，其實是1種很普通職業」。

第5怪：港人說話直接



樓主指出，「香港人說話好直接，有什麼不滿意當場說出來」。

第5怪：港人說話直接。（影片截圖）

第6怪：不能龜速駕車



樓主表示，在香港駕車不允許龜速行駛，「一定要達到法例限速左右，不要阻礙其他人，這樣才可以保證香港整個道路的高運行效率」。

第6怪：不能龜速駕車。（影片截圖）

帖文引來內地及香港網民熱議，有網民認同樓主所說，「真的有時候不理解」、「香港人不攻心計，有啥說啥」、「香港人不會邀請人回家吃飯確實是這樣的，大家都有邊界感」、「香港沒有退休金，生活成本高，手停口停」、「我有個親戚70幾歲還做清潔工，她公司最大年紀80多歲，在這裏，這年紀誰敢請？」。

不過也有網民認為這是「常識」並不奇怪，「我相信這些不能叫作怪現象，是常識吧！」。樓主回應時強調「這是相對內地來說的，沒有貶義」。