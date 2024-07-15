電車車長落客溫提：小心，慢慢行　港女拍片激讚：講足咁多個站！

如此有禮的車長，絕對值得讚賞！日前有港女搭乘電車時目睹暖心一幕，事關車長每次停站時，都會逐一向下車乘客道別，又會提醒「小心呀，慢慢行」，十分有善有，樓主她表示當時坐上電車後，總共途經5個站，每次車長都會重複以上話語，遇到外國人甚至會「轉channel（即轉換語言）」，故錄下影片公開表揚對方。有網民大讚車長「好Sweet」，「禮貌係發自內心嘅」、「逐個講好難得，希望遲啲有機會遇到佢」。



有電車司機每逢到站落客，都會溫馨提醒「小心、慢慢行」，港女公開表揚讚有禮。（threads影片截圖）

「咁有禮貌嘅司機，我真係第一次見」該女生於社交平台 threads 上傳短片，指自己平日一向喜歡坐電車，日前卻是首次遇到如此有禮車長。片中畫面可見，每當有乘客下車時，車長都會逐一溫柔向他們道別「byebye」，又會溫馨提醒「小心呀，慢慢行」，有乘客見狀亦即時回應「唔該」。

樓主補充，她坐上電車後，總共途經5個站，形容車長「講足咁多個站」，對每位乘客都會重複以上的溫馨提醒，甚至看見外國人時，更會自動轉換語言，稱「becareful，byebye」，故於網上貼出片段，公開表揚對方有禮舉動。

有網民讚賞車長舉動「好Sweet」，表示「逐個講好難得，希望遲啲有機會遇到佢」。（threads影片截圖）

不少網民紛紛讚揚車長「好Sweet」，「禮貌係發自內心嘅」、「逐個講好難得，希望遲啲有機會遇到佢」、「我都遇過呢個長車呀！同佢Say完byebye唔該晒，心情都好啲」，有留言表示搭乘其他交通工具時，都會習慣和司機道謝，「我搭的士、小巴、電車，落車都有同司機講唔該晒」。

有人亦分享於澳洲所見為例，「喺澳洲基本上每個人上落車都會打招呼或唔該司機，唔講出口都會舉手示意。唔係文唔文化問題，係個人素質問題」，又盼望多些乘客養成以上習慣，營造更開心氛圍。

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