男廁設在女廁內？大學奇葩設計影片瘋傳　校方這樣回應震驚全網

男女有別，洗手間該清楚分開吧？內地吉林長春理工大學的洗手間有獨特設計，男廁竟是設在女廁「內部」，如男生想上廁所，必須先經女廁所範圍才能到達，如當時有女生在廁所，恐雙方都非常尷尬。有校內男生拍片後放上網，這種奇葩設計登時震驚網民。

有關影片於今年4月在網上流傳，當時校方回應事件是強調，學校所有設計皆合法合規，又指「網上看到的不一定屬實」，但未有解釋有哪不屬實。而事隔3個多月，該「女廁中有男廁」的影片再被流傳，但未見校方有何補充，暫未知有關設計有否被改動。

奇葩設計的廁所位於吉林的長春理工大學，見到男廁是位處女廁之內。（影片截圖）

該個奇葩設計的廁所位於吉林的長春理工大學，校內1名男學生拍片放到網絡，隨即被熱傳。影片見到女廁打開門後，更深處有另一道門，顯示有藍色男子站立的標誌，即顯示是男廁。換言之，如果男生想上廁所，就必須先穿過女廁才能到達。

網民表示，如湊巧有女生正在上廁所，但女廁卻有男生進來，質疑女生還敢不敢繼續上廁所，甚至指不如把設計改成兩性共同的廁所更好。

奇葩設計的廁所位於吉林的長春理工大學，見到男廁是位處女廁之內。（影片截圖）

影片曝光後引起網民哄動，許多人對有關設計表示震驚，紛紛留言指「奇葩的設計」、「雖然隔間有門，但仍不太妥」、「這設計真的離譜」等。不過有部份人則覺得，設計很正常，表示自己的公司有同樣設計，原因可能是因為地方太小，這樣可節省空間。

長春理工大學亦有回應外界的質疑，稱已經收到各界的檢討與反映，惟強調學校一切設計都是合法合規的，並指出「網上看到的不一定屬實」。

有關事件是在4月初爆出，不過由於這種男女廁安排太過奇特，不時被網民翻炒，但未見校方有進一步安排。

（綜合）