帶140cm阿仔入女廁　被勸改去男廁港媽咁回應　網民籲咁做免尷尬

照顧小朋友有時也要懂得放手，有網民近日於討論區發文，表示在女廁見到1名港媽帶同身高達140厘米的兒子如廁，由於男童看來高大，洗手間內有部份女士要求港媽讓兒子改去男廁以免惹誤會，可是她卻以兒子仍是小朋友為由未有理會。不少同為家長的網民也認為，照顧子女時亦要考慮他人感受，身為父母在適當時候要讓孩子學會獨立。



有網民近日在女廁見到1名港媽帶同身高達140厘米的兒子如廁，當時有部份女士要求港媽讓兒子改去男廁，可是她卻以兒子仍是小朋友為由未有理會。（《反起跑線聯盟》劇照）

有網民於親子王國討論區發文，表示早前於商場女洗手間如廁時，遇到1名港媽帶同身高約140厘米的兒子排隊。當時不少正在排隊的女士見狀，紛紛要求港媽帶兒子使用男廁，以免引起尷尬，「好多人出聲話『咁大個去男洗手間』」，不過港媽卻表示「小朋友無所謂」，無視女士們意見，讓兒子進入廁格，「仔入廁格，阿媽企門口半開門睇住」。

樓主形容，該男童目測約3至4年級，「睇樣講嘢好正常，應該唔係有問題嘅」。她認為帶高大男童進女洗手間始終會引起尷尬，指明白小朋友或有特殊需要，但家長可選用傷健人士洗手間，「都明表面無問題，可能有啲嘢睇唔到。其實隔籬就係殘廁，係咪應該要尊重其他女士呢？」。

樓主認為帶高大男童進女洗手間始終會引起尷尬，指明白小朋友或有特殊需要，但家長可選用傷健人士洗手間。（《反起跑線聯盟》劇照）

帖文引起不少同為家長的網民討論，有人指140厘米屬小學生身高，認為男童理應能自行如廁，「咁大個仲要跟住阿媽去廁所」、「咁高大感覺唔太好」。亦有人質疑男童只是跟從媽媽要求，「呢啲通常係阿媽唔放心，個男仔應該都覺得尷尬，我仔1年級已經打死都唔跟我去女廁」。

有媽媽級網民就提出解決方法，建議家長可在洗手間外等候，有需要時亦可向其他使用者要求協助，同時訓練子女獨立，「喺男廁門口等仔，時間長就大聲叫下，其實香港算好安全，離開視線一陣唔會有事，太耐冇回應我會衝男廁囉」、「去殘廁啦，咁高大仲入女廁俾人指指點點，對個細路都好大童年陰影」。