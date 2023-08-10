小紅書女學校課室、女廁拍片　身份疑似教師　網民斥失德：舉報啦

不少人愛好於網上分享生活日常，但並非每件事都適合放上網！近日網上瘋傳疑似中學女教師於校內拍片，記錄教學過程及工作日常，並放上社交平台「小紅書」分享，影片拍攝到學生樣貌，不過被後製用圖案遮着，亦拍攝到學生功課簿，以及校內女廁環境。事件引起熱議，網民斥責片主於不適當地方拍攝，又質疑無取得校方、學生及家長同意，「老師可以課室擺cam？用途係咩？學校同學生知唔知？」、「原來學校更衣室/廁所畀影相，學到嘢」、「乜都擺上小紅書都唔知為乜」，甚至有人表示要向教育局舉報，「係咪可以向教育局投訴失德老師？」。



近日網上瘋傳疑似中學女教師於校內拍片，記錄教學過程及工作日常，並放上社交平台「小紅書」分享，引來網民質疑事前無取得校方、學生及家長同意。（網上圖片）

有網民於連登討論區以「乜原來依家做老師可以返工影相拍片擺上小紅書㗎咩？」為題發文，上載3張小紅書影片截圖，顯示疑似有中學教師在校內拍片，拍攝在課室進行數學補課情況，影片字幕提到當時正進行隨堂測驗，拍攝到數名學生樣貌，不過被後製用圖案遮着。另一段影片拍攝到工作桌上放有一堆文件和學生功課簿，以及片主於女廁內對着鏡子拍攝。

帖文引來網民批評，「依家啲人咁鍾意咩都放上網」、「想知點解可以無common sense（常識）都做到老師」、「其實香港大把老師真係博炒，係咁擺學生嘢學校嘢上網，完全係無職業道德」、「影學生唔講啦，遮樣唔係大晒，有時post相都要小心更何況拍片。而且佢返工時間拍片影到晒啲文件，佢知唔知學校大把機密資料，考試卷、SEN（特殊教育需要）學生資料都係唔可以流出，遮就得㗎啦咩」。

甚至有網民指要向教育局舉報，「向教育局舉報佢啦，拍攝完仲擺上網」、「未經學生同意去拍片，已經係犯法，可以告」。目前於小紅書已搜尋不到帳號及相關影片，似是片主已刪除或隱蔽影片。