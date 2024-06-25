後生女搭港鐵不適坐關愛座　被阿伯用傘篤腿喝令讓座　終1招反擊

任何人只要有需要，都可以坐上公共交通工具的關愛座，理應不限年紀。有港女在網上表示，有次乘搭港鐵，「個頭好暈又勁想嘔」，眼見當時只有關愛座，唯有坐上。之後有1名陌生阿伯上車，用長傘輕篤其小腿，同時斥責港女「後生女坐關愛座」，大聲要求讓座。港女解釋自己身體狀況，但阿伯反指「理得你（港女）死」，另一名阿叔知道港女情況，看不過眼讓座給阿伯，但阿伯強行坐下港女座位。



港女見狀退到阿叔讓出的位置，由於想嘔吐大作，所以對住阿伯直噴，繼而指責阿伯「信我（港女）真係唔舒服啦」，同時爆粗批評對方剛才無禮行為，最終阿伯連同嘔吐物一同下車，其他網民笑言「對住呢啲人真係唔使畀面」、「正」，但也有人質疑真偽。



樓主乘搭港鐵時頭暈作嘔，上車後見到剩下關愛座，所以坐下休息。（示意圖/資料圖片）

樓主在Threads表示，有一次乘搭港鐵時感到不適，不但頭暈，而且想嘔，上車後見到剩下關愛座，所以坐下休息。列車抵達下一個車站，1名阿伯上車走近，並用用長傘輕篤其小腿，大聲呼喝讓座給他，怒斥樓主「後生女坐關愛座」，樓主沒有起身，解釋感到不舒服，所以要坐下，但對方反稱「理得你死」。

旁邊阿叔看不過眼，向阿伯建議由於樓主不適，願意讓座給阿伯，豈料阿伯堅持樓主離開座位，甚至「夾硬想一嘢坐落嚟」，嚇到樓主退至阿叔讓出來的座位，阿伯見狀怒斥樓主「扮晒嘢，唔敬老」。

樓主最終向阿伯衣服嘔吐，阿伯當場嚇呆。（示意圖/gettyimages）

樓主無法忍住，同時故意向阿伯衣服嘔吐，雖然份量不多，但阿伯當場嚇呆，望住衣服上嘔吐物。樓主嘔完後身體開始回復正常，怒批阿伯「𠵱家信我（樓主）真係唔舒服啦」，甚至爆粗斥責對方「恰後生，仲用遮篤我，你咁X好中氣，使X同我爭位坐呀？」。阿伯事後連同嘔吐物在下個車站下車，讓座阿叔則取出紙巾，讓樓主抹嘴，同時叫她小心身體。

網民大讚「大快人心」、「太療癒」、「一個字︰爽」、「你好玩唔玩，玩嘔吐物」、「你用把遮篤我，我唯有用啲嘔吐物篤返你啦」。不過也有人質疑事件真偽，「我估Threads上面至少有一半po都係作故仔呃like嘅，唔好太認真」。

相關帖文被轉載至facebook引起討論，Threads上的帖文疑被刪走，但樓主繼續回應事件，過往亦提及遇到關愛座爭議，交代過自己持有殘疾人士登記證。

（Threads）