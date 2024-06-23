世界第二毒蛇vs世界第五毒蛛！澳男拍下激罕纏鬥畫面　最後牠勝出

大自然奉行弱肉強食定律，任何動物隨時變成其他物種的盤中飧！澳洲有男子日前拍到大自然界的「黃金畫面」，1條號稱「世界第二毒蛇」的幼年東部棕蛇（Eastern Brown Snake），被纏在蜘蛛網上氣若游絲，而結網者正是被稱為世上排名第五名毒蜘蛛的紅背蜘蛛（Latrodectus Hasselti），看到毒蛇成為墮網獵民後，毒蛛在旁邊默默等候，準備享用「蛇宴」。



1條號稱「世界第二毒蛇」的幼年東部棕蛇纏在蜘蛛網上氣若游絲，而結網者正是被稱為世上排名第五名毒蜘蛛的紅背蜘蛛。（facebook專頁「Snake Catchers Adelaide」圖片）

拍下激罕照片的馬查爾（Peter Marchal）在facebook專頁「阿德萊德捕蛇者協會」（Snake Catchers Adelaide）分享相關「蛇蛛死搏」的照片，稱事發現場是澳洲海灘港（Beachport）1個單位內。相中可見，東部棕蛇寶寶被困蜘蛛網上，蛇身彎曲無法脫困，紅背蜘蛛則在旁邊，明顯設下陷阱引君入甕。

帖文引來媒體追訪，馬查爾受訪時表示，今次已是第3次見到東部棕蛇被紅背蜘蛛捕獲，今年2月，他在海灘港1間棚屋再次目睹這幕「黃金畫面」，相信蛇寶寶剛剛孵化，身長約20厘米，當時應該仍然活着，但正在慢慢死去，形容「蜘蛛玩得很開心」。

去年12月至今年2月期間，馬查爾在棚屋至少見到10條蛇，大部份是虎蛇（Tiger Snake）和東部棕蛇，他和鄰居通常讓蛇自行離開，但若牠們走近民眾，他們就會將牠們趕走，雖然無人受傷，但馬查爾曾有愛貓遭蛇咬死。

被蜘蛛網纏着的蛇寶寶相信剛剛孵化，身長約20厘米，當時應該仍然活着，但正在慢慢死去，拍攝者形容「蜘蛛玩得很開心」。（facebook專頁「Snake Catchers Adelaide」圖片）

阿德萊德捕蛇者協會表示，幼蛇隨續出世，數量將會增加，包括東部棕蛇等，相信會有更多毒蛇出沒，提醒民眾見到時應該保持安全距離和求救。

東部棕蛇是澳洲最毒的蛇類之一，其毒性在全球排名第二，僅次澳洲本地的太攀蛇（Inland Taipan）。東部棕蛇可長達2米，在澳洲主要分布在中部和東部，根據昆士蘭州環境與科學部資料，東部棕蛇在白天最為活躍，一般以青蛙、鳥類、哺乳動物和爬行動物為食，如果受到刺激就會咬人，澳洲2000年至2016年間所有蛇咬致死個案中，有65%都是由東部棕蛇造成。

紅背蜘蛛另有赤背寡婦蛛等別稱，同時被稱為世上排名第五名毒蜘蛛，身長約2至8厘米，主要產於澳洲，背部有條狀紅色印記，腹部則有漏斗形圖案，民眾若被咬傷，5分鐘內會產生局部皮膚感染、頭痛、發燒等症狀，一旦沒有血清，最嚴重可以半小時內死亡。雖然紅背蜘蛛毒性極強，但不會主動攻擊人類，根據紀錄，自1955年以來，只有2016年4月發生過1宗因紅背蜘蛛咬傷而死亡的案例。

（綜合）