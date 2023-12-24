馬桶塞咗！水箱驚藏「世界第二毒蛇」　疑已同住2周專家話咁入屋

馬桶瘀塞竟然關毒蛇事？澳洲有民眾近日發現馬桶堵塞，打開水箱檢查發現有蛇藏身其中，馬上找當地捕蛇專家求助，蛇王檢查發現該條是號稱世界第二毒蛇的東部棕蛇（Eastern Brown snake），拆開水箱上部後徙手將蛇扯出來。專出懷疑毒蛇經由破損管道或窗戶入屋，又指雖然毒蛇潛伏兩周令一般人覺得匪夷所思，但事實上蛇在無受干擾的情況下對人類的攻擊性不大。



有澳洲民眾發現馬桶淤塞，拆開水箱發現1條「東部棕蛇」。（facebook專頁「Snake Catchers Brisbane & Gold Coast」圖片）

外媒報道，澳洲昆士蘭有民眾在廁所發現號稱世界第二毒的東部棕蛇。該名屋主發現馬桶有堵塞問題，檢查發現有條蛇塞在水管內，馬上聯絡捕蛇專家。當地捕蛇公司「Snake Catchers Brisbane and Gold Coast 」在facebook上分享事件，蛇王傑登（Jaedon）趕到現場時，發現東部棕蛇藏身水箱。

屋主稱大約2周前馬桶已出現輕微的管道問題，近日出現瘀塞。傑登嘗試將東部棕蛇從水箱內引出來，照片所見，蛇王拆開水箱後在底部見到毒蛇屈曲的身影。另一照片拍到他從水箱中拉扯毒蛇的尾巴。

捕蛇公司解釋，毒蛇在水箱內長時間躲藏或令一般人覺得匪夷所思，但其實蛇在無人打擾的情況下，對人類的攻擊性不大。他們推測東部棕蛇是通過受損的管道、水管、通風口，甚至是窗口、化糞池的蓋鬆動位置等爬入家中。

毒蛇藏在廁所的照片嚇壞網民，形容「最糟糕的惡夢」，又提醒所有的澳洲人上廁所前應該要檢查清楚廁所有沒有蛇。

東部棕蛇是澳洲最毒的蛇之一，其毒性全球排名第二，僅次澳洲本地的太攀蛇（Inland taipan）。東部棕蛇體型修長，長度可達2米，在澳洲主要分布在中部和東部。據昆士蘭州環境與科學部資料，東部棕蛇在白天最活躍，一般以青蛙、鳥類、哺乳動物和爬行動物為食，如果受到刺激就會咬人。澳洲2000年至2016年間所有蛇咬致死個案中，有65%都是由東部棕蛇造成。

（綜合）