傳港人在深圳買樓遺忘28年　遭撬鎖霸屋索裝修費¥20萬　真相曝光

近日香港社交網站瘋傳有港人張女士在深圳買樓，而單位丟空閒置了28年，其間遭陌生人撬鎖入住，甚至將清水房裝修成安樂窩，全家一起入住了十多年。其後張女士託弟弟上門查看單位，驚見單位已被霸佔，想收屋時對方竟聲稱「要麼把20萬元（人民幣，下同）裝修費給我，要麼把房子按28年前原價賣我」。相關帖文和報道引來不少香港網民討論，有人留言嘲笑指「28年間不聞不問就抵死啦」、「無被人拆咗咪算好囉」、「大把香港人仲返去買樓」；不過有人質疑房產無計被霸佔，業主有權收屋，「霸人間屋當自己，真係得？」、「應該追返佢十幾年租呀」。



不過，《香港01》記者翻查資料，霸屋事件原來發生在2020年，當時內地主流媒體亦有報道，指業主姓張女士業主於1992年花了33萬元在深圳購買約1,500平方呎物業，一直沒有裝修，甚至遺忘了處理房產合約，先在上海打拼事業，其後出國定居，而當時並沒有指她成為港人。至28年後、即是2020年，該單位已升值至600萬人民幣，張女士託弟弟上門查看單位，又打算入住這間「養老屋」，才驚揭單位遭陌生人霸佔，對方更稱是從正當途徑購買單位，要求賠償約20萬元裝修費，雙方經斡旋後，霸屋住戶最終願意無條件搬走。



事件不時被內地的「公眾號」的博主改編，扮作報道再翻材，前年開始更繪形繪聲指原業主是港人，甚後更加上霸屋主戶要求以「28年前原價賣我」等虛構情節，而近日再被「翻炒」瘋傳。



張女士1992年5月19日花了33.2萬人民幣在深圳購買1,500平方呎單位，丟空28年後，2020年打算入住這間「養老屋」，卻發現遭陌生人霸屋。（影片截圖）

據了解，張女士於1992年5月19日花了33.2萬元在深圳寶安某小區一筆過購買7樓1個單位，面積約1,500平方呎。當時46歲的張女士買樓後因工作調動而前往上海，隨後更出國，沒有及時辦理房產證等相關手續，一直只是持有買賣合約，而單位以清水樓狀況丟空。

28年後，即2020年，已屆72歲的張女士因身體狀況欠佳，記得在深圳購買的這個單位，便打算入住養老，於是拜託胞弟前往單位視察物業最新情況。惟張弟卻發現單位已被裝修，更離奇的是林姓男子與家人住在屋內，報稱已住了十多年。由於張女士想討回物業，事件因而驚動社區街道辦。

拜託胞弟前往單位視察物業最新情況。惟張弟卻發現單位已被裝修，更離奇的是林姓男子與家人住在屋內。（網上影片截圖）

「遺忘28年房產被霸屋」事件引來多間傳媒報道，當時涉事單位附近有女鄰居向媒體聲稱，與小區的開發公司經理是好友，所以她知道事件來龍去脈。據悉，張女士於1994年曾經上門視察，但其後一直沒有裝修單位，屋內亦無人居住。大約於2001年至2002年間，有人撬門進入單位，「把屋子收拾裝修一下就住進去了」，她和其他鄰居當時感到奇怪，而開發公司經理曾經致電張女士，但她當時稱很忙碌，有時間才會處理。女鄰居更稱，張女士單位在2020年的市值已升至600萬元，即升值了約17倍，價值不菲。

女鄰居估計，張女士單位單位在2020年的市值600萬人民幣。（影片截圖）

物業工作人員向當地傳媒表示，2018年接手管理社區，其時已經知道林男住在張女士單位，而林男每個月準時繳交管理費、水費和電費，但他們不清楚林男和張女士之間事宜，直到有人出示買賣合約，要求取回住所，人員才知道單位是被霸佔。

當地傳媒向林家了解事件，林先生兒子稱父親多年前應以優惠價向其他人購買單位，不清楚當年價錢，賣家亦沒有協助他們辦理房產證，否認他們撬門進去，暫時尚未聯絡到當日賣樓人士，父親受到事件打擊而入院，慨嘆「父親也是受害者」，要求查清楚單位是否真的是由張女士持有，強調他們「不是不講理的人」，如果單位屬於張女士，就會一起協商解決問題。

當地傳媒當時向林家了解事件，林生稱多年前應以優惠價向其他人購買單位，賣家亦沒有協助他們辦理房產證，否認他們撬門進去。（影片截圖）

其他媒體更報道，林先生兒子希望張女士賠償裝修費用，金額約20萬人元，但張女士一方拒絕支付，反指如果賠償裝修費，業主是否可以追討多年來的房租。張女士一方甚至成功聯絡到當日賣樓人士、社區設計師和工程師，已持有買賣合約和開發商手寫的收款紀錄，希望辦理到房產證，要求林家配合處理事件，房租就既往不咎。但如果住户不配合，「等我們拿到房產證，那我們就會報警」。

2020年6月初，林家委託搬家公司搬走，工人正在將傢俱搬上貨車。（影片截圖）

媒體一直跟進事件，大約半個月後、即是2020年6月初，林家委託搬家公司搬走，短片顯示工人正在將傢俱搬上貨車，有保安向媒體表示，「沒有衝突，很輕鬆那樣搬的，也沒有着急什麼的」。據了解，林家沒有收到任何賠償，同時毋須交回多年房租。

有「公眾號」博主為博眼球而改編新聞，前年開始更繪形繪聲地稱女業主張女士是港人，變成「港人在深圳買樓遺忘28年，被霸屋反遭索賠裝修費」。（網頁截圖）

事件不時再被翻出在網上瘋傳，但演變成其他版本，每次被「翻炒」都會在網上瘋傳，估計是有「公眾號」博主為博眼球而改編新聞，前年開始更繪形繪聲地稱女業主張女士是港人，變成「港人在深圳買樓遺忘28年，被霸屋反遭索賠裝修費」。惟翻查2020年旳主流媒體報道，從未提及業主是港人，而較新版本更加上霸屋主戶要求以「28年前原價賣我」等虛構情節，甚至在本港社交網站流傳。

（綜合）