車Cam｜前車尾箱突跳出「Bra Top熱褲女」網民疑被捉姦　真相曝光

台灣高雄一名司機，開車行經三民區六合路、河北路口停等紅燈時，前方車輛的後車廂突然爬出一名女子，並打開前座乘客車門坐回去。



影片曝光後，有網友笑稱「偷吃被抓到」。

車尾箱突打開「伸出一雙玉腿」 下秒跳出性感Bra Top女（點圖放大瀏覽）：

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高雄有一名汽車司機日前開車行經三民區六合路、河北路口停等紅燈時，前方一輛銀色轎車的後車廂突然打開，爬出一名身穿熱褲的女子，並隨即跑到前座乘客位置開門入座。

誇張行徑讓後車司機全看傻，並將行車紀錄器上的影片，上傳至網路。

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影片一出，吸引大批網友樂烈討論，並紛紛留言表示：

「從驚訝變難以理解」

「城裡人真會玩」

「貞子從後備箱爬出」

也有不少網友笑稱：

「真是三小（什麼鬼），小三是真」

「元配下車走了」

「本來偷吃成功，結果被你PO上網」

「從愛情賓館出來的吧，有些人為了少付人頭費」

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警方調查揭真相 女子非小三

高雄三民一分局警方表示，雖未接獲民眾報案，經檢視影片，小客車司機車廂載客、快車道臨時停車行為涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》，分別可處最高1萬8000元（台幣，下同）、600元罰鍰。

經通知24歲車主陳男到案說明，陳男稱與女友人互相嬉鬧，三民一分局依法開單告發，同時宣導告誡渠正確用路觀念，以維護交通安全。

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