網購二手電視疑受騙！港男被要求轉帳一半錢　賣家收$700後秒消失

網上買賣二手貨品時應保持警覺！近日有網民在網上二手平台購買電視機，被賣家要求先付一半金額。該買家購物心切，在談妥交收細節後，便轉賬了700元給對方，滿心歡喜等對方送貨。豈料，賣家收到錢後便消失不見，買家之後聯絡對方的所有WhatsApp訊息均顯示為單剔狀態。買家終於意識到受騙，卻也難尋對方，只能無奈發帖提醒其他網民小心。有網民就提醒經網上二手物品放售平台交易時，要避免先轉帳，最理想是進行線下交收，「老生常談：見貨見錢；收貨收錢」、「買任何嘢都唔好先過數」。



有網民在網上二手平台購買電視機，被賣家要求先付一半金額，誰知賣家收錢後便消失。（「二手傢俬/二手電器專區(香港)」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「二手傢俬／二手電器專區（香港）」發帖大吐苦水，聲稱經網上平台購買二手電視時疑遇騙案。日前他從網上平台發現有人以1,550港元放售二手電視機，查詢詳情時，賣家聲稱用了大半年，「100%正常，無花」，又同意包7天保養，更揚言「有咩問題可以即刻同我講」，並且願意出運費將電視運到樓主住所。

樓主不疑有詐，向對方表示有意購買。雙方約好交收資料後，賣家提出要求，要樓主先轉賬一半金額，又表示「因為如果我而家收咗錢，我就直接上網取消啲post（放售帖文）」，樓主就回應「聽日早上過俾你得唔得」、「咁你hold（留）住俾我先，我肯定要」，賣家亦表示「冇問題」。

▼▼▼港男受騙經過▼▼▼

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樓主翌日（22日）早上經網上轉帳700元給賣家，不過賣家收到錢後竟失聯，「當過完一半錢後，賣家便消失」。從樓主上傳的WhatsApp對話截圖可見，他於上午9時34分上傳轉賬記錄截圖予賣家後，賣家於35分回覆「OK等等」。隨後樓主於37分連傳2個「?」均顯示為單剔狀態，語音通話也顯示為「無人接聽」。據他所指，之後已無法再找到該名賣家。

樓主驚覺受騙，於是發帖訴苦，同時希望警醒他人，「想大家唔好中招」。有網民批評賣家「擺明呃人！」、「就係呢啲X街，搞到啲真正賣家俾啲買家玩到氹氹轉浪費哂啲時間都唔敢收訂」。亦有網民提醒大部份網上二手物品放售平台非受認證平台，難以保障買賣雙方權益，故要避免先轉帳，另最好考慮進行線下交收，「老生常談：見貨見錢；收貨收錢」、「買任何嘢都唔好先過數」、「面交再俾錢比較好，要現場睇過實物，check（檢查）吓有無破損等等」。

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