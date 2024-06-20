電騙新招？港男1分鐘收14條短訊追債　稱黑幫撻朵：當我新X安食素

騙徒手法層出不窮，收到不明來歷的短訊，還是不理會最為上策！有港男在網上分享疑似電騙新招，他上傳對話截圖，顯示疑似騙徒傳來短訊，聲稱樓主欠錢，警告假如無法在限期內還錢，便會發動整個「社團」起底，直言「我哋一定會搞到你同你屋企人」、「唔見棺材唔流眼淚？咁X鍾意玩嘢？你鍾意玩，我哋陪你慢慢玩，玩X大佢」，又「撻朵」說明自已來自黑幫「當我新X安食素嘅係咪」。



訊息截圖引起網民熱議，不少人「佩服」騙徒發訊息速度，竟能在1分鐘內連發14條訊，「呢行飯真係唔係人人食到」。有網民直指事件破綻處處，尤其是根本說不出機主個人資料，又認為之所以能在短時間發出大量訊息，「相信係copy and paste（複製與貼上）漁翁撒網」。



疑似騙徒「撻朵」聲稱來自黑幫，「當我新X安食素嘅係咪」。示意圖。（《古惑仔》劇照）

樓主於facebook群組「大埔人大埔谷」發文分享，指日前遇上新式的電話詐騙，騙徒先以另一電話號碼經WhatsApp向樓主發短訊，數段長文訊息聲稱樓主欠款，又要求樓主於限期前還錢。樓主沒有多加理會，「太攰冇同佢玩落去咋，之後估唔到佢又整篇咁嘅嘢」。

據樓主上傳的對話截圖，顯示騙徒以大量短訊「轟炸」，在短短1分鐘內便收到至少14則訊息，內容語帶威脅，聲言要對樓主「人肉起底」，日後將騷擾樓主及其家人。樓主遮上部份字眼，騙徒稱「你可以將我封鎖，都可以唔覆我，但係我一定會搵到你，香港不大」，而且公然「撻朵」自稱是黑幫「新x安」，表示「當我新X安食素嘅係咪？唔緊要，呢個嘢唔俾出嘅交代，我一定唔會放過你同你屋企人，X你老X當我呢度係乜嘢，我一定唔會放過你」、「我而家擺你個X街去社團刮」、「奉勸你處理好呢件事」、「處理好就乜事都冇、「處理唔好，我哋一定會搞到你同你屋企人」、「呢個係你最後一次機會」，更提及可能會傷害樓主，態度非常囂張。

樓主被騙徒短訊「轟炸」，在短短1分鐘內便收到至少14則訊息，內容語帶威脅，聲言要「人肉起底」樓主，日後將騷擾樓主及其家人。（facebook圖片）

帖文引來網民討論，更被分享到其他討論區，呼籲大家要注意電騙新招。有人留言稱「佩服」騙徒發短訊的速度，「1分鐘出咁多字，都幾勁，呢行飯真係唔係人人食到」、「啲字又Copy得幾快喎」。部份人又取笑騙徒「文法錯Ｘ晒，講乜Ｘ?」、「食素咁文雅都打得出就知你成碟齋咁啦」、「食素呢下真係冇得頂」。有人認為騙徒明顯是用剪貼方式發放信息，所以才能在1分鐘內發出14條短訊，加上完全沒有機主資料，似乎是在「等傻仔上釣」。有人更指出，有關訊息自稱是黑社會成員，本身已屬犯法，「報警，拉得！」。

樓主沒有理會短訊，騙徒隨即發難，甚至暗示會傷害樓主，態度非常囂張。（資料圖片）

不過，有網民分享自身遇騙經歷，「話收數公司打畀我話我爭銀行錢又咁又咁，有晒我個人資料，開頭都俾佢大到，到最後諗深一層點解收數公司？唔可以話我爭邊間銀行錢，所以警署見」、「之前收過電話，個男人大聲又惡，話我欠佢哋公司9,000幾，今日內唔還會上嚟公司收數，嗰下驚一驚，cut咗佢電話和封鎖，再冷靜一下，冇借過財仔，又點會欠債」。

另外，有網民表示如收到陌生訊息，或者遇有懷疑，最佳方法是完全不予理會，千萬不要作出任何回覆，「如果你回覆短訊，佢就會打畀你，再套料然後呃你錢」。