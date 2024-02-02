網購平台賣家「貼暴力貼圖」恐嚇顧客？真相笑到肚痛：眼睛有問題

全民電商時代來臨，比起自己出門扛滿大包小包，現代人更喜歡透過網路購物獲得滿足感，不僅不用支付運費，還能有專人送貨到府。



但近日就有一名蝦皮（台灣網購平台）賣家PO文抱怨，顧客下單後給出超低評價，她主動詢問原因並使用「鞠躬」貼圖，竟被對方斥沒禮貌。

然而真正原因曝光後，卻令她哭笑不得，無奈感嘆這是一個「因為貼圖而被罵的故事」。

已解釋是「鞠躬」貼圖 買家仍不信：手都揮起來了！（點圖放大瀏覽）：

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一名蝦皮賣家在Threads上分享與顧客的對話，只見對方下單後想取消被拒，竟給了3星負評，原PO於是向她說明原因，並使用了「鞠躬」的貼圖表達自己的歉意。

然而買家卻勃然大怒，怒斥：「妳態度是怎樣？不能取消可以好好講，傳那麼沒禮貌的暴力貼圖，第一次遇到這樣的賣家！」

此話一出令原PO滿頭霧水，「請問是什麼意思？什麼暴力貼圖？」對方才不滿表示，覺得自己被侮辱：「妳那啥？自己不會看嗎？『巴耳光』的意涵！裝傻嗎？」

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儘管原PO趕緊向對方解釋此為敬禮之意，沒有不敬的意思，但買家仍相當憤怒，「最好是！手都揮起來了，我再試試傳這貼圖給別人，看別人的反應是什麼」，此後便給了負評、不再回應。

因為一個貼圖引發的糾紛，令原PO完全沒想到，只能無奈苦笑自己遇到西客，「請問到底要我怎樣，蝦皮為什麼要出巴耳光的貼圖啦？」，並說自己從沒受過這種委屈，「我真的救命！我在期待下次會用什麼理由來罵我」。

貼文曝光後，眾人也笑翻表示「遇到瘋子」、「這買家真的有問題」、「是眼睛有問題還是腦子有問題」、「笑到肚子會痛」、「真的有病」、「一堆妖魔鬼怪」、「後勁有夠強」、「跟西客拼了」。

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而原PO事後也貼出雙方的「後續」，只見買家在完成取貨後，疑似氣還未消，續斥「為什麼要五顆星呢？出貨快嗎？品質好嗎？很便宜嗎？很會做人嗎？」，讓原PO相當傻眼，反問：「所以那個貼圖妳問得怎樣？是巴耳光嗎？」

買家則再度惱羞成怒，「笑大聲點啊，我吃飽撐了去問貼圖？即使貼圖有誤會，妳的處理態度也不應該一副理所當人」、「我問妳答就好，有事嗎？」、「懶得理妳」，令原PO再次無言：「一開始發瘋的是誰，請搞清楚再來罵！」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】