砵蘭街燒味套餐$100！小紅書男讚好味抵食　網民驚：價位有啲黐線

香港燒味遠近馳名，但質素和價錢則各有不同看法。近日有小紅書男用戶發文推介太子砵蘭街某間燒味店，大讚燒味店該的100元燒腩隻拼套餐超值好食，惟帖文引來不少網民質疑賣廣告，又形容價格離地，「點好食都唔係呢個價位啩？有啲黐線！」。



近日有小紅書男用戶發文推介太子砵蘭街某間燒味店，大讚燒味店該的100元燒腩隻拼套餐超值好食，掀起網民熱議。（小紅書圖片）

樓主以「我怪錯了你，$100套餐係超值！」為題發文，表示因工作關係到太子砵蘭街附近拍攝示範單位短片，順道選擇了一家燒味飯店用餐，「點知一入去就見到餐牌寫住一個雙拼飯$100，即時有啲中伏感， 仲有起身走嘅衝動， 不過最後都叫了便算」。

用餐後，樓主對該店的態度大反轉，表示燒味份量足、雞肉嫩、乳豬皮脆、叉燒有炭香、例湯用料豐富且味道不錯，認為該套餐超值，並強調自己沒有收取廣告費，更在畫面寫上「我向你道歉」，以示對店家的欣賞，還附上了菜品的照片，力證其言。

然而帖文一出即引發網民熱烈討論。有不少網民對內容表示質疑，甚至認為樓主有賣廣告之嫌。有網民認為100元的燒腩雙拼套餐，這樣的定價實在過高，難以接受：「點好食都唔係呢個價位啩？有啲黐線！」樓主則回應指去連鎖燒味店叫乳豬飯都要85多元，「份量少冇炭香味 ，仲要冇例湯送， 計下去合理了」。

樓主吃完100元的燒味飯套餐後，認為好味又抵食，直言要向該間飯店道歉。（小紅書圖片）

一些相信是居於該燒味飯店附近的網民表示該店在區內很出名，「燒肉頂瓜瓜！很出名！我十六歲開始食到而家六十歲」，但亦有人指近年已沒有光顧。另有網民對這份100元雙拼飯套餐的價值提出質疑，「你可以話呢間野好好食但貴，但一定唔係超值囉」。

（小紅書）