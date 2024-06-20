受到抖音和小紅書等大陸社群影響，許多台灣年輕人也不自覺講起大陸流行語，但如果用詞太負面，聽到的人會很反感。



一名台灣女網友表示，最近閨密只要心情不愉快，就狂講「我是什麼很賤的人嗎」，不管是硬幣遭飲料機吃掉、雨傘被風吹到開花等，都會怒飆這句話，令女網友聽了心情超煩躁。

貼文曝光後掀起大批網友共鳴，不少人留言「真的！最近不管聽到或看到別人限動寫這個，我都覺得超躁」、「跟他說對岸的人不會這樣講話，短影音刷多了帶到現實來，笑死」。

一名台灣女網友表示，最近閨密只要心情不愉快，就狂講「我是什麼很賤的人嗎」，令女網友聽了心情超煩躁。（Dcard）

有人建議下次聽到這樣反擊 也有人指出現實中根本沒人說這句話：

睇小紅書太多？台女呻閨密「狂講呢句大陸流行語」：聽了心情超躁（01製圖）

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原PO在Dcard發文抱怨近期閨密只要一遇到不開心的事，就會狂飆「我是什麼很賤的人嗎」或「XXX是什麼很賤的人嗎」，例如去投幣飲料販賣機被吃錢時，閨密突然神來一筆喊「煩死了，投飲料的是什麼很賤的人嗎」。

還有一次兩人去上課風雨很大，撐的雨傘被風吹到開花，閨密被雨淋濕大喊「連天氣都要針對我，我是什麼很賤的人嗎」，只要閨密不開心，後面一定會接這句口頭禪。

原PO表示，雖然她知道閨密沒有惡意，但她聽久了這句口頭禪，心情也受到影響：「久了後就開始覺得跟閨密講話是件很煩躁的事，有想過跟閨密說我的想法，但又怕是我自己太敏感，所以真的是我太敏感嗎？」

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貼文曝光後引發討論，不少網友也有類似感受：

「聽到這句就覺得很煩躁，我都直接回答『對！你就是這麼賤』，到底為什麼要把貶低自己的話當作口頭禪」

「真的，最近不管聽到或看到別人限動寫這個，我都覺得超躁」

「這句話是真的滿可笑的，自我貶低還一堆人喜歡掛嘴邊，其實講久了別人還真的會那樣想喔」

「我覺得妳可以跟她談，說不喜歡這樣說話方式，直接一點，好朋友不會傷感情」。



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有網友也指出這句「我是什麼很賤的人嗎」是大陸短影音用語，用在現實生活很尷尬：

「流行梗打字的話還好，為什麼要講出來，超怪」

「真的不要覺得自己講了那些社團網路用語很優越」

「跟他說對岸的人不會這樣講話，短影音刷多了帶到現實來，笑死」

「其實就是對岸的東西刷多了吧，就是覺得那個梗很適合自己才一直講」



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