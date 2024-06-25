冷氣這樣開最慳電！專家測試2招令冷氣更涼快　日慳$50電費

夏天到來會常開冷氣，但如何可以做到省電又慳錢？日本有專家教路比較慳錢方式，指多數人以為加強風量比調低溫度更耗電，但經他進行連串測試後，得出結果讓人意外，最後發現實際上，調低溫度更耗費電力。



專家將冷氣機溫度降低1度，以及將風力調高，來測試哪1種方式讓房間迅速降溫且省電。（示意圖）

為測試出省電模式，有日本電視節目早前進行測試，分別將冷氣機溫度降低1度，以及將風力調高，來測試哪1種方式讓房間迅速降溫且省電。

節目中日本冷氣製造商大金工業的重政周之，在1間實際坪數約10坪（約330呎）的住宅客廳測試。首先他將溫度設置在26度、風力自動，並實際測試2種情況，分別是溫度降至25度、風量自動，以及維持26度但風力開到最強。

冷氣持續運轉15分鐘後，在26度但風力最強情況下，體感溫度更涼快。反之調降至25度時，卻無法特別感受到屋內溫度有下降。

接實驗顯示若每天早上8時至晚上7時連續使用11小時，將風力設為自動比設為弱風還能節省約990日圓（約48港元）電費。（資料圖片）

不僅如此，當溫度26度、風力為自動時，消費電力為0.14Kw，但是將溫度調降1度後15分鐘，卻飆升至0.32kW。而保持26度但風力加強的情況，消費電力僅來到0.17 kW，明顯更省電。

實驗顯示，將風量調強後房間內空氣流動更好，使室內溫度更均勻，體感溫度也明顯降低。反之，單純降低1度會導致壓縮機負荷加大，反而消耗更多電力。另一方面，將風力設為自動也是冷氣省電小技巧。接實驗顯示若每天早上8時至晚上7時連續使用11小時，將風力設為自動比設為弱風還能節省約990日圓（約48港元）電費，因為風力設定自動可以快速降溫至設定溫度，之後保持溫度所需的電力也較少。