租屋冷氣機弄出刮痕！租客呻房東要求賠償換外殼　網民睇相轉風向

退租查房被房東雞蛋裏挑骨頭？陝西有女租客向內媒大呻，指退租檢查房間時房東發現座地式冷氣機有「刮痕」，要求支付1,500元人民幣（約1,650港元）換外殼，她認為只是小刮痕不影響使用拒賠，但房東反擊指自己是「講究人」，機殼刮痕讓他心理上感到不舒服，最終在多方協調下好同意賠900元人民幣（約1,000港元）。雖有網民認為業主行為是敲詐勒索，但大批網民看過照片後傻眼，認為「這不是砸了一個洞？還輕描淡寫說是刮痕？」，認為房東要求賠償合理。



陝西女租客在退租時遭業主發現冷氣機的機身有刮痕，於是要求她更換外殼。（資料圖片）

內媒報道，陝西西安1名女租客大呻退租時遭房東故意挑剔，憶述退租時對方上門檢查卻四處挑毛病，最後鎖定冷氣機1個刮痕要求賠償1,500元人民幣，以更換外殼。

她表示在租住過程中出現設施損毀是在所難免，和房東通話時，對方抱怨該冷氣是高級貨，「才給你裝的好好的新空調，高端機 8,000多塊錢的空調給你裝，你現在弄成這樣子」。租客反駁指，冷氣機可正常使用，「我說我可以賠償對不對，但是你要換一個，整一個殼子，我是不認的，我覺得太不合理了啊」。

網民認為冷氣機上絕非「小刮痕」，房東要求賠償合理。（微博影片截圖）

房東回覆稱自己是「講究人」，看到機殼刮痕心理上會感到很不舒服，堅決要求租客更換外殼。起初租客打算找律師起訴房東，最後經多方協調後她願意向房東賠償900元人民幣。

有網民認為房東要求租客更換冷氣機外殼是敲詐勒索，「房東要舉證，房東拿不出照片證據並且合同中沒依據一律不賠」。然而，大批網民看完影片，認為冷氣機上的不是刮痕，「這哪裏是小刮痕啊…那麼大個坑，租房的自己心裡也清楚，就開始發網上僥倖心理引導網友」、「說實話自己都不敢多拍兩秒的程度，自己也知道應該賠了」、「這種只能是尖銳的物件碰撞產生的」，而且按冷氣本身的價格，現時的賠償可能不夠付維修費，認為房東要求合理。

（綜合）