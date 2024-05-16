咁熱？公屋單位1屋裝4部分體式冷氣機　網民好奇：劏房？養企鵝？

天氣炎熱，安裝冷氣機消暑並不出奇，不過有網民就發現有公屋單位安裝了4部分體式冷氣機。事件引起網民熱議，有人覺得或者住戶「有仔有女」需要多間些房，故4部冷氣不算稀奇，「3間房1廳，出奇？」、「1屋有3房，連埋廳便會是4部」。不過，也有部份網民懷疑單位從事其他活動，「屋企種植，要恆溫啩」、「劏房？」。



有網民發現有公屋單位安裝了4部分體式冷氣機，事件引起網民熱議。（「黃大仙區友」FB圖片）

有網民在facebook黃大仙街坊群組發帖，稱發現有公屋單位安裝4部分體式冷氣機，因對此感到疑惑，故拍下照片發帖詢問網民，「4部分體式，個單位好大㗎？」。從照片可見，該公屋單位外牆並排着4部室外機。而樓主亦在留言區表示「見同一行其他層數又無咁多所以好奇一問」。

帖文引起網民熱烈討論，有人認為類似情況見怪不怪，又指可能家庭人數較多，「3房1廳4部冷氣機有咩唔正常」、「用盡間屋佢，連騎樓都間間房仔，4部冷氣機有乜咁出奇？」、「如果有仔又有女就要分房瞓啦，咁間多幾間房同裝多幾部冷氣有咩問題呢」。另有網民就懷疑會否是劏房，也有人笑稱「屋企種植，要恆溫啩」、「人家可能在家養企鵝」。

根據房署資料，公屋住戶如需安裝冷氣機（包括分體式及窗口式），需向房署遞交申請表格。上面列明住戶須根據《建築（小型工程）規例》聘請「訂明註冊承建商」進行所需工程，及確保單位內所有冷氣機裝置不會超逾現有供電量，並需承擔冷氣機裝置的安全。若住戶未能遵照房署要求安裝冷氣機，房署可根據房屋條例第19條「租契的終止」規定終止租約。

（Facebook群組「黃大仙區友」）