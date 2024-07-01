遇夾公仔機店「奇招」增中獎難度　網民拆解1原因店家或自食其果

近年夾公仔大受歡迎，不少商鋪也化身夾公仔機店。有網民早前在網上發相，指有些本地夾公仔店經營手法低劣，從照片可見，疑似在公仔機的出口放膠片或支架，擋住令公仔難以跌落出口，並叫「大家記住咪幫襯」。帖文引來不少網民留言，有人嘲諷「點解唔索性用紅毛泥封住個出貨窿佢」、「又要擺出嚟做又要驚輸」，又有人認為這樣做店舗會自食其果，「整到咁難夾，啲人咪知難而退，唔入坑囉，以為消費者唔識計數」。



樓主稱店家加膠片疑增加中獎難度。（連登討論區圖片）

有網民在連登討論區發文及相，題為「依家香港啲夾公仔機咁X嘔心」，樓主列出多張相片，可見多部夾公仔機的出貨口，加了膠片或加了支架，看似是會增加公仔跌出出口的難度。樓主更表示「大家記住咪幫襯」。

（連登討論區圖片）

帖文一出即被瘋傳，不少網民議論紛紛，有人嘲諷「點解唔索性用紅毛泥封住個出貨窿佢」、「你係玩個過程，唔係為咗禮物」、「又要擺出嚟做又要驚輸」、「買一隻無咁貴」。也有人見過同類情況，「見過有啲搵嘢遮到件貨大過個窿」。

有網民認為這種經營手法，店家只會自食其果，「整到咁難夾，啲人咪知難而退，唔入坑囉，以為消費者唔識計數」，有人解釋不會在香港夾公仔的理由「日本係想你中、職員都會幫你手擺到俾你中，咁先吸引到你繼續去玩，香港就由始至終都唔想你中，只係想你放低10蚊20蚊就好過主」，有人奉勸「正正經經飛日本夾好過啦」、「台灣啲機都無咁X」。