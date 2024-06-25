港鐵MMA！大叔vs阿伯爭位互兇：惡X晒返大陸啦　挑釁落車後續更狂

【港鐵／MMA／讓座爭議】港鐵車廂座位有限，乘客應互諒互讓。小紅書瘋傳1段「港鐵MMA」影片，指港鐵大圍站車廂內有阿伯與大叔因「爭位」大打出手，其間阿伯不斷爆粗挑釁「X你老X未打夠！你個冚家X！X我老X？落車！」。阿伯與大叔即場下車後繼續爭吵，大叔回擊「惡X晒啦而家你……」、「返大陸……」等字眼，最終要港鐵職員到場處理。

影片引來內地及香港網民熱議，「又說香港素質高？」、「少少事就開片，搞出人命就後悔莫及」、「一個座位，打架，不值得啊」、「喜歡打打唄，下車去打。打進局子裏多好」。也有人認為「每個地方都有素質差的人，很正常。只是多少問題」。



小紅書瘋傳1段「港鐵MMA」影片，指港鐵大圍站車廂內有阿伯與大叔因「爭位」大打出手。（影片截圖）

天氣炎熱特別「好火氣」？有港漂周一（6月24日）於小紅書發布影片，指在港鐵列車駛至大圍站時，目睹1場打鬥，「兩個人搶1個位置，互打」。

影片長1分11秒，見到1名穿黑色背心阿伯與1名穿深色短袖上衣大叔，正在車廂中間對峙爭執，現場散落雜物，有白衣男充當「和事佬」分隔2人，其他乘客都站一旁保持距離。

2人因「搶位」互打。（影片截圖）

這時阿伯來回走位用「迷蹤步」想靠近大叔，惟被白衣男擋着，無法得手，不忿叫大叔下車「再戰」，「你出嚟！X你老X未打夠，你個X家X！X我老X？落車」。阿伯說畢下車，約10秒後有港鐵職員上車處理，大叔與白衣男向港鐵職員講解事件，畫面傳出「佢打我啊」、「報警啊，佢打我啊」等字句。

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大叔拾回散落物後下車，但與阿伯繼續在月台爭吵，其間大叔反嗆「惡X晒啦而家你……」、「返大陸……」等字句，職員則站在2人中間。直至車門關上，2人仍在爭吵，影片至此結束。

影片引來內地及香港網民熱議。（影片截圖）

影片引來內地及香港網民熱議，「又說香港素質高？」、「少少事就開片，搞出人命就後悔莫及」、「一個座位，打架，不值得啊」、「喜歡打打唄，下車去打。打進局子裏多好」。亦有人笑言「天氣炎熱，心情煩躁，暑氣難消」。

另有不少人大讚白衣男勸架舉動，「還好，有裁判」、「勸架的男士好帥」。