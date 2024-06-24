天價海鮮餐？10人流浮山食海鮮午餐共$5000　網民批水魚餐掀罵戰

天價海鮮餐？有港男於網上發文分享，他一行10人到流浮山吃海鮮午餐，包括蟶子皇、鮑魚、龍蝦仔、長腳蟹、龍躉等，埋單共5,000元，大讚「底（抵）食」。不過有網民看過餐單後，卻批評是「水魚餐」，但隨即有其他網民反駁「500元1個人根本是食海鮮基數，是最低消費」、「店家都要賺嘅，畀條生路大家行下啦」。



有港男於網上發文分享，他一行10人到流浮山吃海鮮午餐，包括蟶子皇、鮑魚、龍蝦仔、長腳蟹、龍躉等，埋單共5,000元。（資料圖片）

該港男上周五（6月21日）於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發相發文，指他們一行10人於流浮山食海鮮午餐，叫了「蟶子皇（2斤）豉椒炒煎米粉底」、「豉油王蝦（30隻）」、「蒜蓉粉絲蒸大扇貝（10隻）」、「椒鹽鮑魚（10隻）」、「西澳龍蝦仔開邊上湯（5隻）」、「龍躉肉（2斤）厚切炒球」、「長腳蟹（4斤半1隻）」、「炸子雞（1隻）」，以及海鮮湯，埋單共計5,000元，大讚「底（抵）食」。

該港男一行10人到流浮山食海鮮午餐。（Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）

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然而，不少網民看過帖文認為價格較貴，「水魚餐。食唔起」、「5,000可以食到1圍酒席啦，抵食什麼呢？」、「5,000元略貴，這份量10人食略少」。

不過隨即有網民反駁「酒席點同海鮮比？去麥當勞可開生日會5,000都唔使，可能2至30人都得」、「500元1個人根本是食海鮮基數，是最低消費」、「每人500都算平」、「其實真係超抵，買海鮮食材都起碼要三千幾，又要煮又要洗，燈油火蠟樣樣都係錢」、「超抵食，淨係長腳蟹出面賣緊$280至$300 1斤，呢到全部海鮮，都要$3xxx，即加工費1xxx算好抵。同埋睇相都幾靚仔」、「店家都要賺嘅，畀條生路大家行下啦」。