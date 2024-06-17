旺角MMA｜後生男vs大叔爆粗互兇　女友機智舉動反成焦點：娶得過

遇事爭執，也不應動手。本港網絡流傳1段影片，見到1名後生男子與1名大叔在旺角街頭疑因碰撞問題對峙「互兇」，其間粗口橫飛更欲有動作，各不相讓。後生男子女朋友見狀擋在2人中間，推走並掩嘴叫停男友，又向大叔道歉，希望平息事件。然而2人未有收口，大叔明言「你唔好X走，睇CCTV（閉路電視）」，大叔女友人則報警。

影片引來網民熱議，「嘈嚟無意思」、「一個擘大喉嚨嗌，另一個成個布歐咁，嘈咁耐都未打，應該打唔成」；也有大批網民激讚後生仔女朋友舉動，「條女成功令條仔唔使惹官非」、「呢啲女真係娶得過」、「有個咁嘅女朋友要珍惜」。



本港網絡流傳1段影片，見到1名後生男子與1名大叔在旺角街頭疑因碰撞問題對峙「互兇」，其間粗口橫飛更欲有動作，各不相讓。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「大埔TAI PO」上載該段40秒影片，留言「好好打」。影片見到，當時天色已黑，旺角弼街街頭有1名穿白衣後生男子與1名穿白色背心的大叔對峙，並裝腔作勢「互兇」欲有進一步身體動作，後生男女朋友隨即插入擋在中間隔開男友及大叔，叫男友「停」，並向大叔表示「唔好意思」。

不過大叔未有收口，爆粗揶揄「X你老X臭X，搵條女擋X住我？」，後生男則反嗆「擋？而家我有擋咩？而家好好喎！」。女朋友不斷把男友向後推開，叫男友冷靜。

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這時大叔女伴報警，指在「花園街粥（弼）街」，大叔則向後生男步步進逼，「你老X臭X，你條女摸我啊！」，後生男反問「（女朋友）摸你？」。女朋友見爭執未止，用手掩着男友的口想讓男友收收聲，勸喻冷靜。

然而大叔得勢不饒人，指着後生男說「啊！X你老X臭X！你咁野蠻嘅你」，後生男無法忍受，甩開女朋友的手說「老X前老X後嘅你？」，互相「問候」，大叔更指要看「CCTV（閉路電視）」判斷誰對誰錯。女朋友則一直小聲向男友說「收聲啦」。直至影片最後雙方仍在對峙。

影片引來網民熱議，大讚女朋友舉動。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「一個擘大喉嚨嗌，另一個成個布歐咁，嘈咁耐都未打，應該打唔成」、「嘈嚟無意思」、「對呢啲所為蠱惑大叔唔好怕佢，得把聲」。亦有大批網民讚賞女朋友做法，「條女成功令條仔唔使惹官非」、「打贏坐牢，打輸入院，條女啱㗎」、「女朋友真係好」、「呢啲女真係娶得過」、「有個咁嘅女朋友要珍惜佢」，又認為「分手啦。妳值得搵個更好，條仔又衝動又失理智又扮勁」、「條仔都白X痴」。

另有網民錯重點，關注大叔女伴報警時所說的「粥（弼：讀音「拔」）街」，笑言「喺香港出世到而家，我都唔知有條街叫粥街」、「弼街咁難讀咩？咪讀嗰弼字囉」。