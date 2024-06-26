飽受鄰居清晨剁肉聲滋擾！公屋戶貼心送這物　幽默附「降書」獲讚

不時有鄰里因噪音問題而引紛爭！有公屋住戶日前於網上發文，指長期受樓上住戶於清晨時分「剁肉」聲音滋擾，由於不想阻礙對方「大顯身手」，又盼其他居民免受影響，故為對方送上減震墊，並於包裹外邊貼上大紙報，兼提醒對方不要亂拋垃圾，懇求稱「因為我的窗外已沒有位置收納你掉下來的垃圾」。



事主以幽默鬼馬的語氣，溫馨提醒該鄰居引來網民熱議，有人批評製造噪音者自私缺德，亦有同樣飽受噪音滋擾網民大呻投訴無門。有留言欣賞樓主「降書」文筆，大讚「大方得體」、「好有文化修養」。



有公屋住戶不堪受鄰居清晨剁肉噪音滋擾，為對方送上減震墊。（FB「公屋討論區」圖片）

該受影響住戶在facebook群組「公屋討論區」上傳照片，無奈稱「希望樓上接受我嘅降書啦」。照片所示，1份包裹外層貼上大紙報，張貼日期為2024年6月24日，內容大致是向某單位住客提醒，指他所住樓宇的25樓和26樓，深受對方不定時於清晨6時許「剁肉劈骨」聲音滋擾，幽默稱「我們清楚感受到你的刀功有多利害，每一刀劈落砧板，都令我們膽戰心驚」；基於不想防止其「大顯身手」，又希望減少對周遭鄰居帶來的「震撼」，特意為其送上1塊減震墊。

樓主同時於「降書」懇求對方，若然要將垃圾棄置窗外，「請求閣下用力一點」，事關「我的窗外已沒有位置可以收納你掉下來的垃圾」，藉此宣泄長期受對方高空擲物之苦。

不少受噪音影響住戶分享經歷，斥製造噪音者自私缺德，「自己瞓唔到都無得俾人瞓多陣」。（示意圖／資料圖片）

帖文引來不少受噪音影響住戶分享經歷，「真係好自私，自己瞓唔到都無得畀人瞓多陣」、「我以前樓上成日掉煙頭入我廚房和廳，有人掉有屎嘅衣物」、「你都好呀6點幾，我樓上零晨1點幾，打落去看更度再等埋看更殺上去，拍咗好耐門先開，問佢幾點呀咁夜斬乜，佢話斬雞」、「我晚上也受噪音影響，但投訴無門，就算打1823也沒有改善」。

有人讚揚樓主處理手法「大方得體」，「好欣賞你心胸廣闊」、「寫得高素質，有禮有節」，惟有留言笑稱「肯定樓上識睇中文？唔係就浪費咗你一番心意」、「挑戰書一樣喎，暗寸得嚟又帶啲挑釁」。不過有網民指出「好（多）時未必係樓上」，樓主回覆指曾於6時站於對方門口，經已親身確認。

有人就對公屋以英文字母分配座數感疑惑，「公屋有分ABCD座？」，其他網民解釋原因，「Y形分A-C座」、「20年前已有，由居屋改成的公屋，識朋友住了多年」、「有A3205、B3205、C3205，寄信無註明邊個英文，會寄唔到住宅個信箱」。

（「公屋討論區 - 香港facebook群組」）