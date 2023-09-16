灣仔住戶半夜聞噪音　敲天花板2分鐘報復　無辜港漂被吵醒感無奈

香港地少人多，單位之間相距甚近，稍微大聲一點，隨時變成噪音。一名港漂在網上大呻，指一家人住在灣仔1個住宅單位，樓上住戶喜歡晚上在陽台打麻雀玩樂，偶然會製造噪音。雖然他們覺得聲量還可接受，但樓下住戶對聲音敏感，以為噪音由港漂一家發出，因而於半夜用類似皮槌的硬物敲打天花板，持續2分鐘，令他們從睡夢中驚醒過來，事件最終幸得房東調停，大家才冰釋前嫌。網民看過帖文均認為「解決了就好」，又提議「跟他（樓下住戶）商量換個房間讓他住兩天，不就真相大白」、「任何情況報警」。



樓主在一家住在灣仔莊士敦道一帶，被樓下住戶以為發出噪音，對方因而在半夜報復。（小紅書圖片）

樓主在「小紅書」表示，自己住在灣仔莊士敦道一帶，剛入住時，曾被樓下住戶投訴，指大廈樓板比較薄，他們一家製造的聲量騷擾到對方。樓主稱有一次小朋友的確有點嘈吵，樓下鄰居隨即發出類似皮槌敲打天花板的聲音，相信是作警告，

樓主指，住在樓上的住戶喜歡晚上在陽台打麻雀，她一家覺得還可以，但不知樓下住戶能否接受。直至有一日凌晨2時左右，樓主一家已經熟睡，結果突然被類似皮槌敲青打天花板的聲音吵醒，「每2秒一下，連續敲擊有2分鐘，感覺很恐怖」，數日後更再次發生同類事件，她感覺自己和家人「被威脅到，不知該如何處置」。

樓主感到自己和家人被威脅，於是向房東求助。（示意圖/Getty Images）

樓主迫於無奈向房東求助，房東擔任「和事佬」，聯同管理員一起向該名樓下住戶了解情況，對方承認所作所為，理由是當時聽到大力關門和拖桌椅等各種嘈雜聲，以為是樓主一家發出。房東解釋樓主一家的作息時間和樓下住戶聽到聲浪的時間不同，指樓主晚上11時至凌晨12時開始休息，早上8時後才起身，所以發出噪音的並非他們，相反有可能是樓上住戶在陽台打麻雀時發出聲音所致，雙方因而冰釋前嫌。

樓主大讚「房東人是真好」，網民亦指「解決了就好」；有人則提議「跟他（樓下住戶）商量換個房間讓他住兩天，不就真相大白」，甚至建議「下次樓上半夜打牌，報警！」。

（小紅書）