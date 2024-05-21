單位夜晚傳不明噪音！調查無果業主崩潰　要求全樓停電搵源頭遭拒

深夜時分聽到噪音讓人很難入睡！寧波有業主住在大廈頂層單位，前年年尾開始經常在晚上聽到不明噪音，嚴重影響睡眠，下層鄰居都聽到同樣聲音，但無論是電梯公司、物管公司及另外找來的專業人士，都無法找出噪音源頭，她大呻困擾到整個人精神衰弱，曾要求物管把整棟樓停電做檢查但遭拒絕，堅持是樓梯結構問題，會繼續找噪音源頭。網民紛紛猜測源頭，又指如果久久處理不了，可能「只有賣房子」。



寧波王女士表示經常在屋內聽到不明噪音，雖然噪音短暫，但嚴重影響她入眠。（內媒「1818黄金眼」新聞截圖）

內媒報道，寧波餘姚市王女士獨自住在90平方米頂層單位，2018年買入後一直沒異常，但去年11月起不斷聽到屋內傳出不明噪音，經常在每晚9點半、10點半、12點半或凌晨2點半從屋內的不同方向發出。王女士指這些噪音雖然短暫，但嚴重影響她入眠，慨嘆道「當聽到這些聲音，我感覺我的情緒、血壓往上漲」，整個人神經衰弱。

內媒採訪時未有聽到噪音，但王女士播出影片，的確有奇怪聲響，她試過做實驗，將家中所有電器關上、所有洞口全封起，結果轉為早上7時近8時左右出現同一噪音。她懷疑噪音是從客廳的牆壁內發出，但鄰居說法不一，樓下單位的人同樣聽到噪音，隔籬屋業主將單位出租，租客說沒聽到噪音，但拒讓她入內檢查。

事發大廈屬一梯兩伙，電梯位於兩單位正中間，電梯維修公司和物管都做過檢查，但電梯發出的聲音和王女士所錄到的噪音並不一樣。王女士指電梯公司曾派員短暫關閉大廈電梯，她再沒聽到聲音，但重開後又再出現。電梯公司指，王女士的單位正正位於機房下方，完全沒聲音是不可能，只能嘗試做調整。

內媒記者聯絡大廈的物業管理公司，職員表示本年初已接獲王女士的投訴，當時曾派員上門，的確聽到噪音，但真的找不到源頭，挨家挨戶調查也無果。他們曾懷疑是通風井問題，找來專業人士檢查，但被告知如果是風聲，不會在固定時間出現。

王女士又懷疑噪音是從掃地機或搾汁機發出，但物管人員認為沒有人會在深夜做這些事。她一度要求物管將整座樓宇停電檢查，經理曾上報但遭拒絕。物管指，此後他們安排了第三方檢查，包括公安、物管、業委會等人員都有出席，但沒來測出達到噪音的分貝。王女士認為噪音是樓宇結構和電梯的問題，會繼續追查。

事件引起網民熱議，不少人留言猜測噪音來源，有為可能是下層住戶開關門或電梯閉門時發出的摩擦聲，或頂層儲水池內水泵震動的聲音，「夜裏水泵自動啟動，（聲音）很明顯」。雖有人批評王女士小題大做，「如果真是住戶發出的，他不改你也是沒有任何辦法的」，但部份同受噪音影響的網民表示同情，認為無可奈何下，最後一步只有賣樓。

（綜合）