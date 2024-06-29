侍應玩手機未安排入座？食客公審引出員工解釋　網民斥西客撐餐廳

光顧熱門餐廳，客人不時需要等位甚或訂座，日前有食客不滿發文，指到尖沙咀K11商場某餐廳打算吃下午茶，但站於門外的男侍應卻只顧玩電話，即使向對方示意共2位客人後，侍應「足足玩了接近1分鐘電話」；後來樓主發現餐廳內有1張四人枱，對方卻稱「暫時無位」未被安排入座，故貼圖公審「難怪香港餐廳愈來愈少人幫襯」。



不過，有網民質疑樓主是西客，力撐侍應未必有錯，「撳手機就一定係玩手機？」、「而家好多餐廳都用電話同客人聯絡，人哋可能做緊嘢，唔好屈人」，亦有留言貼出樓主曾於其他群組發布相關帖文，被發現帖文部份照片是於網上食評截圖所得，故質疑樓主「作故仔」。其後更有自稱餐廳員工於社交平台發文為同事「澄清」，指當時男同事正和其他客人通話，亦曾為樓主留下電話，表示有位時將會通知對方，詎料仍被公審無視訴求以及玩電話，遂不忿質問：「係咪要搞到人份工都無埋先安落？」



有食客公審尖沙咀K11商場某餐廳的男侍應只顧玩電話，在有空位情況下未被安排入座，但網民力撐侍應可能在應付其他客人。（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

「難怪香港餐廳愈來愈少人幫襯」。樓主於6月23日在facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」發文，指日前到訪尖沙咀K11商場，打算光顧某餐廳吃下午茶，但就批評站於門口的男侍應，未有為其安排入座。她指當時向該侍應示意共2位客人後，對方「足足玩了接近1分鐘電話」，仍未被理會。樓主補充，當時見餐廳內其實有1張4人枱，但對方最後只回覆「暫時無位」，然後繼續玩電話，故不滿嘲諷「利害」。

據樓主上傳照片所示，當時的確有1位男侍應站於餐廳門外接待處，他手持電話，貌似正在通話，但就無畫面顯示他「玩電話」。另外，從餐廳當時環境所看，內裏經已滿座，亦未見還有空餘座位可供入座。

樓主上傳照片所示，餐廳接待處男侍應正手持電話，相信是通話中，網民認為侍應可能在應付客人，不是在玩電話。（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

帖文一出，許多網民卻支持餐廳，反指樓主「西客」，「撳手機就一定係玩手機？」、「我覺得佢處理緊工事多啲」、「而家好多餐廳都用電話同客人聯絡，人哋可能做緊嘢，唔好屈人」、「我相信做得西裝位，唔會咁光明正大喺門口『玩』電話」、「等1分鐘下化，等1個鐘咩」、「人家4人枱或者俾人訂咗，無位就放人上網，無道德」、「人哋都未Ready to serve，你走埋去講嘢，唔俾人話返轉頭都算好彩」。

但亦有人覺得作為前線接待員，應要學會變通，「個電話講幾耐就幾耐唔覆客？ 」、「就算講緊電話，都可以打個手勢叫人等等，甚或叫其他同事接待，而唔係木無表情，木口木面」、「無視人哋成分鐘先畀反應，真係好無禮貌」、「而家服務業衰落唔係無原因，以前做知客，同時有電話同現場客，都會顧咗現場客先」、「企得喺最前線位，應優先處理面前客人」。

不過有留言質疑樓主另有企圖，並貼出她於其他群組，曾有相關帖文公審該侍應及餐廳。該則帖文上傳日期為6月22日，但有眼利網民發現，樓主上傳部份照片其實是網上食評程式截圖所得，並非其親身光顧後拍攝，質疑「作故仔」。

事後有自稱是餐廳員工於threads帳號發文為同事平反，指當時因公司堆積大量訊息，男侍應正和其他客人通話，餐廳內的確滿座，但他有為樓主留下電話，承諾有位時將會通知對方，卻仍被對方公審無視訴求，以及玩電話。

員工補充，樓主從網上「偷圖」假裝光顧，被揭發後再度於另外群組發文，揶揄「睇嚟閣下真係深深不忿」，同時不滿對方以「肥仔」稱呼她同事，又於網上公開對方容貌，質疑「係咪要搞到人份工都無埋先安落？」。

疑餐廳職員則為同事澄清，指當時的確滿座，男侍應曾承諾樓主，待有位將會通知對方。（threads圖片）

（綜合）