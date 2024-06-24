海港城人氣餐廳晚市極冷清？港男PO相唏噓　網民咁睇：唔好賴北上

北上消費熱潮下，本港飲食業經營環境備受關注。有港男於網上餐廳群組發相表示，尖沙咀海港城1間人氣美式餐廳晚市冷清，晚上9時半已開始洗廚房及「埋數」，與以往同樣時段大排長龍大相逕庭，直指「有啲唏噓」。

帖文引來網民熱議，有人認為飲食業應檢討自身問題，「如果好食，間餐廳仍然會爆，平時食開嗰幾間依然要等位」、「唔好賴香港人返大陸，食物嘅質素，服務嘅態度同埋價錢係成正比嘅」；也有網民認為是香港人生活習慣改變所致，「正常啦，9點鐘都冇乜人出街，而家啲人係唔出夜街」、「而家9:30大部份地方都收啦」。



有港男於網上餐廳群組發相表示，尖沙咀海港城1間人氣餐廳晚市冷清。（資料圖片）

該港男於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發相發文，指周日（6月23日）晚上9時30分，尖沙咀海港城1間人氣美式餐廳已經開始洗廚房，經理亦在「埋數」，直指「真係有啲唏噓，以前呢個鐘數門口仲大把人等位！我明，經濟好到不得了」。

相片見到，樓主拍攝時餐廳內只有2枱人客，其餘餐枱都是「吉位」。而近鏡頭的枱上放了計數機等工具及文件，相信用作「埋數」。

相片見到，樓主拍攝時餐廳內只有2枱人客，而近鏡頭的枱上放了計數機等工具及文件，相信用作「埋數」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人認為飲食業應檢討自身問題，「仲以前？」、「關口爆晒，（香港）好多一半人都冇」、「如果好食，間餐廳仍然會爆，平時食開嗰幾間依然要等位」、「唔好賴香港人返大陸，食物嘅質素，服務嘅態度同埋價錢係成正比嘅」、「以前成日去……」。

也有網民認為是香港人生活習慣改變所致，「9點鐘都冇乜人出街，而家啲人係唔出夜街」、「而家9:30大部份地方都收啦」。亦有網民形容是正常情況，「天氣咁鬼熱，留喺屋企叫外賣仲好啦」、「多咗好多食店啊嘛，連麥當勞都有」、「21:30開始洗廚房埋數好正常呀，你搞晒所有嘢都10點半先落到閘」。

根據網上資料，海港城開放時間為星期一至日早上10時至晚上10時。