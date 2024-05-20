侍應安排2人坐4人枱　食客被經理寸爆公審：返內地食嘢消費有原因

近來不少港人會在周末或假期回內地消費飲食。有網民早前在下午茶時段，到小西灣1間冰室約了客人用膳，當時他帶着一個紙箱，侍應遂安排2人坐4人枱。可是，經理突然走來指他「你放個箱喺個位度，陣間有人黎你要拎走喎，你一個人坐咁多位」。樓主認為是侍應安排，而非他自己霸4人枱，不憤被經理指責，就算對方明知錯也「死撐」，遂在網上發文公審，認為今時今日這樣的服務態度，難怪香港人「走晒上大陸食嘢消費，其實真係有原因」。

不少網民認為他應「起身走人」、「你窒返佢你間舖會滿座再講囉」。不過也有人認為樓主小題大做，「果然係投訴之都」。



有男網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文及相，題為「點解香港人會走晒上大陸食嘢消費，其實真係有原因」。樓主指下午茶時段，他約了客人到小西灣1間冰室用膳，當時他帶着1個紙箱，侍應遂安排2人坐4人枱。可是，經理突然走來指他「你放個箱喺個位度，陣間有人嚟你要拎走喎，你一個人坐咁多位」。樓主回應「我2個人喎，況且係你哋職員叫我坐呢度，而家你又話我有問題」，豈料對方仍不罷休「咁你呢張4人枱，所以都會同你講聲」。

樓主認為該經理「其實錯咗咪認囉，撐撐撐，撐乜啫……你已經知道你話錯我，但都要繼續將責任推落我度，係咁話我有問題」。樓主不滿經理服務態度，因他其實之前已來過數次，「唔怪得間舖咁靜，每次啲職員都好好，今次真係好有問題」、「其實嘢食貴，都唔係問題，但坐得唔舒服，啲職員態度差先係最辛苦，畀錢買難受咩，所以真係唔怪得香港人走晒囉」。

不少網民留言「起身轉場，怕加料」、「講咁多，比我就起身走人嘞」。（《夜香鴛鴦深水埗》劇照）

帖文引來不少網民留言「起身轉場，怕加料」、「講咁多，畀我就起身走人嘞」、「你窒返佢你間舖會滿座再講囉」。有網民贊同經理有問題，「連鎖舖，做得好唔好人工都一樣.」。

不過也有網民認為樓主小題大做，「你話每次去這間啲職員都好好，而只係叫你有人嚟搭枱就要將啲嘢拎走，又唔係要你即刻拎走，就可以有啲咁嘅結論，你都幾玻璃心」、「第一句答好啊，咁咪無晒事囉，就算你2人坐4人位，多人都要搬走個箱㗎啦」、「明明就小事嚟，果然係投訴之都」。