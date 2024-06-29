公屋驚現大量蜈蚣！港媽屋內日捉50條極崩潰　家人慘被咬傷咁處理

夏天為大地帶來雨水，同時也帶來大量昆蟲！有港媽在網上發帖求助，居住在近山公屋的她，近日在家中發現大量蜈蚣，甚至試過1日捉了40至50條。而且，她的家人亦曾被蜈蚣所咬，傷口頗痛，亦令她十分憂慮年幼的兒子會被蜈蚣所傷。同時，她相當費解，明明早已將將露台全封、裝設蚊網，又封了去水位，不知到底為何會有蜈蚣出沒，及該如何處理，於是向網民請教。



「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時就表示，由於過去1個月天氣持續不穩，甚或有短時間內出現高雨量，可能導致蜈蚣入屋。如果家中出現多過2、3條蜈蚣，則可能有巢穴存在，最好尋找滅蟲公司幫忙。



有居住在近山公屋單位的網民近日在家中發現大量蜈蚣，甚至試過1日捉了40至50條。（「香港滅蟲關注組」FB圖片）

該名住在市區公屋單位的港媽在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發帖，表示近日在家中發現大量小蜈蚣，甚至有日捉了40至50條。她稱去年同樣時候也曾見過有蜈蚣出沒，惟今年「特別癲」，「又多又大條咗」、「一日見到幾十條，基本上企喺露台望住，幾分鐘就會見到一條」。

她對此感到煩厭又不解，而由於居所鄰近山邊，「可能我算山邊，所以遇見啲惡心蟲特別多同巨型」。她透露一家也相當怕蟲，故早已將露台全封及裝設蚊網，又將單位內的「基本上封到嘅地方都封晒，我連分體機頭啲邊都用玻璃膠封實晒。連去水位都用網封住，完全唔知（蜈蚣）點入」。

樓主又表示，屋外有公家花圃，她曾在住所外見過1條約20厘米長的蜈蚣，推斷是「蜈蚣長輩」在屋外產卵，幼蟲孵化後不知經什麼地方爬進她屋內，「大條應該入唔到嚟，我估佢係屋外生咗蛋」。而她所能做的就是噴灑滅蟲劑、漂白水，用電蚊拍處理，及用燒烤夾將亂竄的蜈蚣夾到馬桶中沖走。

另外她又表示家人不幸被蜈蚣咬傷，且傷口頗痛，「即時紅了一撻，大過5蚊餅」，她使用了消毒火酒消毒，然後冰敷再搽抹防敏感藥膏，但亦表示「咁細條都咁痛，大條啲我諗要入醫院」，她亦相當擔憂蜈蚣會咬傷年幼的兒子。

樓主對於不斷出現的蜈蚣感到崩潰。（示意圖，非當事人）（GettyImages）

帖文引起網民熱議，有網民提醒樓主找房署處理，「公家地方就找政府處理啦」、「公屋入面有咁多蜈蚣，梗係要搵房署」，而樓主稱曾向房署反映，惟職員只表示會跟進。

有網民猜測蜈蚣來源，「住山邊一定多喺水渠上來，如果你露台有木板可以養大量蜈蚣，最鐘意係木板或濕嘅地方」、「蜈蚣多數會喺花盆底或者石底繁殖」，亦有人建議樓主以艾草、香茅精等對付蜈蚣，「蜈蚣怕艾草味，可以放艾草係窗邊門窗」、「用鹽加香茅精就圍屋或窗邊，咁有啲位好似床下底、窗上位，就放香茅精就可以了」。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時表示，如果家中出現多過2、3條蜈蚣，則可能有巢穴存在，最好尋找滅蟲公司幫忙。（示意圖，GettyImages）

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時就表示，由於過去1個月天氣持續不穩，甚或有短時間內出現高雨量，可能導致蜈蚣入屋，「蜈蚣會預先入屋避難，因為佢哋喺樹下或附近嘅渠內或枯枝落葉下生活」。同時，此種天氣會令蜈蚣快速滋生。

對於有網民建議以艾草、香茅精等驅趕蜈蚣，鄭國鏗表示如果蜈蚣數量不多，只有1、2條，艾草和香茅精有一定作用。他提醒，如果發現家中有蜈蚣出現，要先保持冷靜，並以殺蟲水噴向蜈蚣兩側，該處為蜈蚣氣孔，會使其加速死亡。但如果發現有多過2、3條蜈蚣，則可能有巢穴存在，就最好尋找滅蟲公司幫忙，噴灑具效殘性藥水。若不幸被蜈蚣咬傷，勿因蜈蚣體型大小而輕視情況，「有時越細嘅品種可能越毒」，故最理想做法是到醫院求醫，避免傷口惡化的情況或有過敏反應。