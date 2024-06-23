恐怖！將軍澳住宅天花板驚現「白色蟲」　網民估蛆蟲　專家揭真身

酷暑除了帶來高溫天氣外，蟲蟲也比平常更活躍！有將軍澳街坊發帖求助，稱近日常在家中天花板發現「白色蟲仔」，每天清潔完，翌日又會再發現，不知是什麼東西。有網民看完照片後，認為樓主家中出現的很可能是蛆蟲，「似蛆蟲」、「似係有肉變壞咗嗰啲蟲」，情況令人相當不安！



然而，「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時就表示，該白色蟲其實並非蛆蟲，應該是甲蟲類或蛾類的幼蟲。



有將軍澳街坊發帖求助，稱近日常在家中天花板發現「白色蟲仔」。（「將軍澳主場」FB圖片）

該名網民在Facebook將軍澳街坊群組發帖求助，稱近來數日都在天花板發現「白色蟲仔」，就算用了漂白水清潔，翌日又會再有這些小蟲出現，於是詢問網民「唔知大家約莫知唔知係咩嚟」。從照片可見，1條白色長條形小蟲在天花板上蠕動。

有網民看完照片表示「恐怖」，亦有網民認為照片中昆蟲可能是蛆蟲，「似蛆蟲」，甚至猜想附近有屍體，「樓上有屍體，可能係蛆蟲，可以google」。亦有網民懷疑樓主家中有腐壞的物品，於是產生蛆蟲，「似係有肉變壞咗嗰啲蟲，係咪有養動物？有時貓狗糧變壞咗都會有」、「我試過連續幾日喺天花板捉到條蟲，之後發現有包中藥放太耐出蟲」、「曾經係露台有雀巢，唔開窗都有蛆蟲走到入屋」。

有網民懷疑樓主家中有腐壞的肉類或水果，導致有蛆蟲出現。（示意圖，GettyImages）

不過，「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時表示，照片中的昆蟲其實並非蛆蟲，而應該是甲蟲類或蛾類的幼蟲，牠們模樣相似。照片可見蟲身較幼，但「蛆蟲肥好多」，而且蛆蟲甚少「倒吊」於天花板，多在屍體上或地上蠕動。

在眾多網民留言中，有猜甚至猜測戶主樓上可能有屍體，事實上，如家居無故出現蛆蟲，的確可能有機會出現恐怖事，國外1名21歲女子莉芙（Liv）在社交平台TikTok上分享了一段「天降蛆蟲」的影片，使她屋企成為全球熱話，只見大量蛆蟲從她天花板通風口往下掉，令人毛骨悚然，而真相更是不寒而慄。原來住在莉芙樓上的住戶已經死去多時，屍體成為了蛆蟲的「大餐」，而蛆蟲「果腹」後就透過通風口爬進莉芙的家中。不少網民看到影片後都大呼惡心，「這絕對是生化武器」、「搬吧，真的讓人受不了」。



蛆蟲抖動着從膠帶與通風口的縫隙間掉落地面。（「lon333lygirl」TikTok影片截圖）

詳細報道：恐怖連續6日天花板跌數百活蛆蟲 女子驚揭樓上鄰居身亡成腐屍

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