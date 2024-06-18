「黃黑怪蟲」飛入屋引住戶好奇　網民稱罕見勸放生　專家揭真身是

隨著香港天氣變得炎熱，多區網民也開始發現「蟲蹤」。近日有網民在家中發現1隻背部呈黃黑相間的昆蟲，而蟲的右側觸角破損斷裂。他拍下照片後請網民幫忙辨認，有網民就認出該昆蟲是天牛科昆蟲之一，並指是有台灣天牛三寶之一的「黃紋天牛」，並勸樓主將其放生，「貴嘢嚟，記得督個窿畀佢抖氣」、「隻天牛好靚，放生佢啦！」。



「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時表示，該昆蟲確為「黃紋天牛」，本來較多見於台灣，近年也可在香港新界區發現。



有網民在家發現1隻背部呈黃黑相間的昆蟲，而蟲的右側觸角破損斷裂。（「香港滅蟲關注組」FB圖片）

該網民將照片上傳至Facebook群組「香港滅蟲關注組」，並詢問網民「剛剛飛入家，不知道是什麼昆蟲」。從照片可見，該昆蟲外觀有黃黑色紋路，頭上有長長的觸角，惟其右觸角似乎有部份斷了；至於另外2張照片中，樓主已將該昆蟲放入透明膠盒中。樓主指發現昆蟲時其右觸角已非完整，「飛入嚟發現已經斷了右角」。

照片引起網民熱議，有網民就笑言該昆蟲似是劇集《幪面超人 Zero One》中1款「Rising Hopper」黃黑色造型，並表示「幪面超人嚟」、「變錯身添」，也有人可惜相中昆蟲斷角，表示「打輸咗入你屋避下風頭！」。

有網民笑言昆蟲似《幪面超人Zero One》中1款「Rising Hopper」黃黑色造型。（模型資料圖片 / 鍾世傑 攝）

有眼利網民就認出該昆蟲為俗稱「黃紋天牛」的天牛科昆蟲，較為少見，並勸樓主將其放生，「貴嘢嚟，記得督個窿畀佢抖氣」、「靚喎！唔好整死佢，放生或者收養」、「隻天牛好靚，放生佢啦！」。亦有網民表示天牛無毒，也不會主動攻擊人，叫樓主不用擔心，「唔使驚，無毒」。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時表示，該昆蟲確為「黃紋天牛」，較多見於台灣。雖然黃紋天牛本來並非香港常見昆蟲，惟可能隨貨物流轉，漸於香港出現，新界區會比其他地區較多。「黃紋天牛」一般寄生於樹葉，不會主動攻擊人，也不會吸血，除非被騷擾才會有攻擊行為。

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